Малыхин: состояние Емельяненко меня сильно напугало

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Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин прокомментировал физическую форму Александра Емельяненко во время посещения турнира ACA.
Малыхин: состояние Емельяненко меня сильно напугало
  • РИА Новости

«Честно признаюсь, состояние Емельяненко меня сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта. Словом, выглядел явно нездоровым. Посмотрим, как отшепчут, прокапают», — сказал Малыхин RT.

Спортсмен отметил, что Емельяненко не может выступать на высшем уровне после поражения от Магомеда Исмаилова в июле 2020 года.

«Он не смог ничего сделать со средневесом. А ведь тогда он был заряжен под завязку, находился в хорошей форме. Спасибо клубу «Ахмат», что они так подвели его к той схватке. Но сейчас он их подвёл. Не думаю, что Рамзан Ахматович и представители команды будут к нему так добры», — отметил Малыхин.

Он также пожелал Емельяненко перестать злоупотреблять алкоголем и уделить внимание своей семье.

«Лично я бы хотел, чтобы Александр просто вёл нормальный образ жизни. Не верю, что такой сильный человек в этой великой стране не может победить бутылку. Знаю, что Емельяненко есть ради кого жить: у него семья, дочь, мама в здравии. Не понимаю, почему он не может найти мотивацию. Она вокруг него», — добавил Малыхин.

Ранее он рассказал об оскорблениях со стороны иранских болельщиков.

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