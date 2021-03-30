Малыхин: состояние Емельяненко меня сильно напугало
- РИА Новости
«Честно признаюсь, состояние Емельяненко меня сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта. Словом, выглядел явно нездоровым. Посмотрим, как отшепчут, прокапают», — сказал Малыхин RT.
Спортсмен отметил, что Емельяненко не может выступать на высшем уровне после поражения от Магомеда Исмаилова в июле 2020 года.
«Он не смог ничего сделать со средневесом. А ведь тогда он был заряжен под завязку, находился в хорошей форме. Спасибо клубу «Ахмат», что они так подвели его к той схватке. Но сейчас он их подвёл. Не думаю, что Рамзан Ахматович и представители команды будут к нему так добры», — отметил Малыхин.
Он также пожелал Емельяненко перестать злоупотреблять алкоголем и уделить внимание своей семье.
«Лично я бы хотел, чтобы Александр просто вёл нормальный образ жизни. Не верю, что такой сильный человек в этой великой стране не может победить бутылку. Знаю, что Емельяненко есть ради кого жить: у него семья, дочь, мама в здравии. Не понимаю, почему он не может найти мотивацию. Она вокруг него», — добавил Малыхин.
Ранее он рассказал об оскорблениях со стороны иранских болельщиков.