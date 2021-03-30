Малыхин: состояние Емельяненко меня сильно напугало

Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин прокомментировал физическую форму Александра Емельяненко во время посещения турнира ACA.

«Честно признаюсь, состояние Емельяненко меня сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта. Словом, выглядел явно нездоровым. Посмотрим, как отшепчут, прокапают», — сказал Малыхин RT.

Спортсмен отметил, что Емельяненко не может выступать на высшем уровне после поражения от Магомеда Исмаилова в июле 2020 года.

«Он не смог ничего сделать со средневесом. А ведь тогда он был заряжен под завязку, находился в хорошей форме. Спасибо клубу «Ахмат», что они так подвели его к той схватке. Но сейчас он их подвёл. Не думаю, что Рамзан Ахматович и представители команды будут к нему так добры», — отметил Малыхин.

Он также пожелал Емельяненко перестать злоупотреблять алкоголем и уделить внимание своей семье.

«Лично я бы хотел, чтобы Александр просто вёл нормальный образ жизни. Не верю, что такой сильный человек в этой великой стране не может победить бутылку. Знаю, что Емельяненко есть ради кого жить: у него семья, дочь, мама в здравии. Не понимаю, почему он не может найти мотивацию. Она вокруг него», — добавил Малыхин.

Ранее он рассказал об оскорблениях со стороны иранских болельщиков.