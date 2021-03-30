Малыхин рассказал об оскорблениях со стороны иранских болельщиков

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Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин рассказал, как болельщики Амира Алиакбари оскорбляют его и его семью.
Малыхин рассказал об оскорблениях со стороны иранских болельщиков
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«Наверное, в ONE FC считают Алиакбари более интересным, медийным бойцом. Возможно, они немного недооценивают меня. Но надо отдать должное соотечественникам Амира — они разрывают мне директ. Пишут скабрезности, упоминают маму и сестру... Не ожидал такого. Всегда думал, что иранцы — мужчины, но после таких поступков это сделать сложно. Сам бы никогда не написал такого никому», — сказал Малыхин RT.

Малыхин и Алиакбари проведут поединок в ONE FC в мае этого года.

Ранее Малыхин раскритиковал поведение Алджэмейна Стерлинга после боя с Петром Яном.

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