Малыхин раскритиковал поведение Стерлинга после боя с Яном

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Российский боец ONE FC Анатолий Малыхин выразил мнение, что Алджэмейн Стерлинг повёл себя не лучшим образом после окончания поединка с Петром Яном на UFC 259.
Малыхин раскритиковал поведение Стерлинга после боя с Яном
  • Reuters

«На мой взгляд, если бы бой был объявлен несостоявшимся, то проблем бы не было. Кроме того, не считаю правильным, что Стерлинг так поступил с трофеем. Люди годами проливают пот ради него, а ты бросаешь на пол. На месте Алджэмейна я бы этого не делал, а потом встретился с Петром в раздевалке, надел бы на него пояс и сказал: «Получилось так, как получилось. Если всё сложится, в реванше я заберу его у тебя». Это был бы очень грамотный ход со стороны американца. Но он поступил иначе. Значит Ян ещё жёстче надерёт ему задницу в ответном поединке», — сказал Малыхин.

При этом он заявил, что многих болельщиков возмутило то, как Стерлинг вёл себя по окончании турнира, когда позировал с поясом.

«На мой взгляд, ситуация вокруг Стерлинга обострилась именно после того, как появились его фотографии в баре, у бассейна. Поначалу меня это не трогало, но впоследствии понял, что не могу быть на его стороне», — заключил Малыхин.

Ранее заявил, что не считает Ти Джея Диллашоу и Генри Сехудо — бойцами уровня Петра Яна.

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