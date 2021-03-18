Малыхин считает, что Диллашоу и Сехудо — бойцы не уровня Яна

Российский боец ONE FC Анатолий Малыхин выразил мнение, что его соотечественник Пётр Ян является сильнейшим бойцом легчайшего дивизиона UFC на данный момент.

«Петя — зверь, сибиряк, настоящий гангстер. На мой взгляд, сейчас нет ни одного бойца его уровня. Он ещё долго будет чемпионом. Плюс ко всему, мне кажется, что в этом бою Ян предстал в неидеальной форме. Возможно, American Top Team не его место. Мы тренируемся в одном зале, и я видел его в гораздо лучшем состоянии», — заявил Малыхин в интервью RT.

При этом он отметил, что конкуренцию ему не смогут составить ни экс-чемпион Ти Джей Диллашоу, ни бывший обладатель поясов UFC в двух дивизионах Генри Сехудо.

«Диллашоу — сбитый лётчик. Это не уровень Яна. Что касается Сехудо, думаю, на дистанции Петя будет смотреться лучше и одержит довольно лёгкую победу», — добавил Малыхин.

Ранее он выразил мнение, что дисквалификация в бою с Алджамейном Стерлингом пойдёт на пользу Яну.