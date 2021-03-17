Боец ММА Малыхин: ситуация с коленом пойдёт на пользу Яну

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Российский боец ONE FC Анатолий Малыхин поделился мнением о дисквалификации соотечественника Петра Яна за запрещённый удар коленом в битве с Алджамейном Стерлингом на UFC 259.
Боец ММА Малыхин: ситуация с коленом пойдёт на пользу Яну
  • Reuters

«Пётр просто уничтожал Алджамейна, издевался над ним. А эта ситуация с коленом лишь пойдёт ему на пользу. Если бы он просто разобрал Стерлинга, это не было бы столь обсуждаемо. А сейчас поднялся шум, причём все на стороне Яна. Скажем честно, удар коленом был неплохой, он здорово приложился», — сказал Малыхин в интервью RT.

Ранее боец ответил, считает ли «мешком» своего соперника по дебютному бою в ONE FC — бразильца Алешандре Мачадо.

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