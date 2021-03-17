Малыхин ответил, считает ли «мешком» своего соперника по дебютному бою в ONE FC

Российский боец ONE FC Анатолий Малыхин заявил, что не считает победу над бразильцем Алешандре Мачадо самой лёгкой в карьере.

«Мачадо очень крепкий. Знал, что он будет сражаться до конца. Вообще, изначально хотел поработать с ним в стойке, продышаться, подвигаться. Но он сам пошёл в борьбу. Не знаю, то ли у него в Бразилии нет YouTube, то ли он не смотрел мои предыдущие схватки. Куда он мне в ноги полез? Какое бразильское джиу-джитсу (смеётся)? Да, можно сказать, что я не устал. Но это лишь потому, что был в своей стихии», — сказал Малыхин в интервью RT.

При этом он признался, что от болельщиков ему не поступали заявления о том, что в своём дебюте в ONE FC он одержал победу над слабым оппонентом.

«Нет, такого не было. У меня, может, и немногочисленная аудитория, но разбирающаяся в смешанных единоборствах. В конце концов, я только добивал его около полутора минут. У Мачадо лопается кожа, а он всё равно сопротивляется. Чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Ну какой он мешок?» — добавил Малыхин.

Ранее он рассказал, как в ONE FC российского бойца лишили 80% гонорара за сгонку веса.