Малыхин рассказал, как в ONE FC российского бойца лишили 80% гонорара за сгонку веса

Российский боец тяжёлого веса Анатолий Малыхин поделился историей о том, как руководство ONE FC лишило 80% гонорара его соотечественника Абу-Муслима Алиханова за сгонку веса.

«К вопросам веса относятся очень строго. Мой друг Абу-Муслим (Алиханов) рассказывал, что однажды согнал до полулёгкого веса (в ONE FC лимит данного дивизиона — 70,3 килограмма, аналог лёгкого в других промоушенах), так у него за это забрали 80% гонорара. Он получил копейки за бой. При этом сказал: «Забирайте, хоть всё. Буду драться в 70 килограммах», — сказал Малыхин в интервью RT.

Ранее боец поделился впечатлениями от дебюта в ONE FC.