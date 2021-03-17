Малыхин рассказал, как в ONE FC российского бойца лишили 80% гонорара за сгонку веса
- @anmalykhin
«К вопросам веса относятся очень строго. Мой друг Абу-Муслим (Алиханов) рассказывал, что однажды согнал до полулёгкого веса (в ONE FC лимит данного дивизиона — 70,3 килограмма, аналог лёгкого в других промоушенах), так у него за это забрали 80% гонорара. Он получил копейки за бой. При этом сказал: «Забирайте, хоть всё. Буду драться в 70 килограммах», — сказал Малыхин в интервью RT.
Ранее боец поделился впечатлениями от дебюта в ONE FC.