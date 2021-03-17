Малыхин поделился впечатлениями от дебюта в ONE FC

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Российский боец тяжёлого веса Анатолий Малыхин рассказал о впечатлениях, которые остались у него от дебюта в промоушене ONE FC.
Малыхин поделился впечатлениями от дебюта в ONE FC
  • © Instagram Анатолия Малыхина

«Самое яркое — победа. Всё закончилось быстро. Много работы было проделано перед этим боем. К этому моменту перерыв в выступлениях составлял год и четыре месяца, поэтому очень ждал возможности снова подраться. Кроме того, не терпелось попробовать свои силы в организации мирового уровня. В итоге вышел, взял верх. Да ещё и имел возможность разделить успех с братом. Он полетел вместе со мной в Сингапур, а вот любимую с сыном не пустили из-за коронавируса», — сказал Малыхин в интервью RT.

Ранее боец выразил уверенность, что московский футбольный клуб «Спартак» поборется за попадание в тройку призёров по итогам сезона в Российской премьер-лиге.

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