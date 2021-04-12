Абдель-Азиз допускает, что воспитанники команды Нурмагомедова будут доминировать в MMA

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предположил, что воспитанники команды его клиента в ближайшем будущем будут доминировать в различных промоушенах по смешанным единоборствам.

«У него нет раздутого эго. Он любит своих друзей, товарищей и посещает турниры ради них. Вы увидите много молодых бойцов из его команды. Возможно, они будут доминировать в UFC или в принципе в смешанных единоборствах», — цитирует Абдель-Азиза BJPenn.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее Абдель-Азиз рассказал о дисциплинированности Нурмагомедова и о том, что боец не тратит много денег на номера в отелях.