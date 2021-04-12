Абдель-Азиз допускает, что воспитанники команды Нурмагомедова будут доминировать в MMA

Короткая ссылка
Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предположил, что воспитанники команды его клиента в ближайшем будущем будут доминировать в различных промоушенах по смешанным единоборствам.
Абдель-Азиз допускает, что воспитанники команды Нурмагомедова будут доминировать в MMA
  • Instagram

«У него нет раздутого эго. Он любит своих друзей, товарищей и посещает турниры ради них. Вы увидите много молодых бойцов из его команды. Возможно, они будут доминировать в UFC или в принципе в смешанных единоборствах», — цитирует Абдель-Азиза BJPenn.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в MMA и ни одного поражения. 

Ранее Абдель-Азиз рассказал о дисциплинированности Нурмагомедова и о том, что боец не тратит много денег на номера в отелях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить