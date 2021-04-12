Абдель-Азиз: Нурмагомедов до сих пор останавливается в отелях, где номер стоит $50

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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о дисциплинированности своего клиента и о том, что боец не тратит много денег на номера в отелях.
Абдель-Азиз: Нурмагомедов до сих пор останавливается в отелях, где номер стоит $50
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«Он очень дисциплинированный человек. Конечно, большую помощь ему оказывает его тренер Хавьер Мендес, он главный тренер. Хабиб никогда не отрицал этого. Он заработал столько денег и всё ещё, приезжая на турнир UFC или Bellator, остаётся в отеле, где номер за ночь стоит всего $50», — цитирует Абдель-Азиза BJPenn.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее менеджер Нурмагомедова оценил уровень тренерского мастерства Хабиба.

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