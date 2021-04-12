Менеджер Нурмагомедова оценил уровень тренерского мастерства Хабиба

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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением об уровне тренерского мастерства бойца.
Менеджер Нурмагомедова оценил уровень тренерского мастерства Хабиба
  • AFP

«Он предприниматель, бизнесмен, тренирует друзей. Он больше помогает, чем тренирует их. Мне кажется, он один из самых сильных тренеров, которых я видел. Он невероятный тренер», — цитирует Абдель-Азиза BJPenn.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на обвинение Дастина Порье в адрес Конора Макгрегора.

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