Менеджер Нурмагомедова оценил уровень тренерского мастерства Хабиба

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением об уровне тренерского мастерства бойца.

«Он предприниматель, бизнесмен, тренирует друзей. Он больше помогает, чем тренирует их. Мне кажется, он один из самых сильных тренеров, которых я видел. Он невероятный тренер», — цитирует Абдель-Азиза BJPenn.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на обвинение Дастина Порье в адрес Конора Макгрегора.