Менеджер Нурмагомедова оценил уровень тренерского мастерства Хабиба
- AFP
«Он предприниматель, бизнесмен, тренирует друзей. Он больше помогает, чем тренирует их. Мне кажется, он один из самых сильных тренеров, которых я видел. Он невероятный тренер», — цитирует Абдель-Азиза BJPenn.
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в MMA и ни одного поражения.
Ранее Нурмагомедов отреагировал на обвинение Дастина Порье в адрес Конора Макгрегора.