В UFC подтвердили исключение Магомедшарипова из рейтинга бойцов

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгкой весовой категории, исключён из рейтинга бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
В UFC подтвердили исключение Магомедшарипова из рейтинга бойцов
  • © РИА Новости

Это подтвердили в пресс-службе UFC.

Напомним, что Забит Магомедшарипов занимал третью строчку в рейтинге полулёгкой весовой категории.

Предполагается, что решение об исключении российского бойца было принято из-за того, что он слишком долго не выходил в октагон.

Последний бой Магомедшарипов провёл в ноябре 2019 года, одержав победу решением судей над Келвином Каттаром на турнире в Москве. На счету бойца 18 побед и одно поражение в MMA.

Также отметим, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, передумавший завершать карьеру, вернулся на 15-е место в рейтинге полусредней весовой категории.

Ранее сообщалось, что Чимаев попал в ДТП в Грозном.

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