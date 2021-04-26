Усман — Макгрегору: будь скромнее, молодой человек

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман ответил на вызов на поединок от бывшего обладателя двух титулов Конора Макгрегора.

«Я одним касанием вынесу тебя в полусреднем весе, ты же не в состоянии никого вынести даже в лёгком дивизионе. Я «финиширую» людей, а тебя самого «финишируют». Я предлагал тебе поединок — ты пропал. Так что будь скромнее, молодой человек», — написал Усман в своём Twitter.

В последнем поединке Макгрегор нокаутом проиграл американцу Дастину Порье. Усман находится на серии из 13 побед подряд.

Ранее Макгрегор заявил о намерении подраться с Усманом и завоевать пояс UFC в полусреднем весе.