Отказ от реванша и старые травмы: почему для UFC имеет смысл обязать Стерлинга провести бой с Яном или лишить его пояса

Проведение поединка между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом находится под угрозой. На днях действующий чемпион UFC в легчайшем весе заявил, что в ближайшее время планирует заняться лечением старых травм и не сможет тренироваться минимум четыре с половиной месяца. Таким образом, реванш с россиянином удастся провести не раньше 2022 года. Ян немедленно отреагировал на слова оппонента и призвал лишить его титула.

Алджэмейн Стерлинг продолжает попытки уклониться от боя-реванша с Петром Яном. На днях действующий чемпион в легчайшем весе заявил, что уже отклонил первое предложение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сразиться с претендентом, а в ближайшее время намерен заняться лечением старых травм. По его словам, в этом случае он сможет вернуться к активным тренировкам по меньшей мере через четыре — шесть месяцев, а сам реванш тогда стоит ожидать более чем через девять месяцев. Однако подобное развитие ситуации вряд ли устраивает как руководство промоушена, так и россиянина, призвавшего лишить американца звания.

Поединок между Яном и Стерлингом стал одним из самых громких в начале 2021 года. Запрещённый удар российского бойца, а также решение судей отдать американцу победу и титул сделало схватку предельно резонансной. Ранее UFC никогда не передавал пояс, если чемпион проигрывал по дисквалификации, и подобный исход явно не пришёлся по нраву Дане Уайту. Сразу по окончании шоу он объявил о незамедлительном предоставлении Петру боя-реванша.

Масла в огонь подлил и инцидент, возникший на следующем турнире Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC Vegas 21. Эрик Андерс практически доподлинно воспроизвёл удар Яна в схватке с Дарреном Стюартом: соперник находился на трёх точках и считался лежащим в тот момент, когда получил коленом в голову. Однако на этот раз судьи решили не присуждать победу пострадавшему, а признать дуэль несостоявшейся.

Казалось бы, всё это было идеальной затравкой для реванша между Яном и Стерлингом, но прошёл уже месяц, а контракт на бой не подписан. При этом Пётр неоднократно говорил о готовности войти в октагон, в то время как Алджэмейн начал искать пути отступления. Сначала он заявил, что руководству промоушена следует наказать россиянина и не позволить ему с ходу получить возможность вернуть себе пояс, а затем сообщил, что в ближайшее время планирует посвятить заботе о собственном здоровье.

«Я немного не в форме. Застарелые проблемы десятилетней давности. Просто они начали прогрессировать с каждыми тренировочными сборами. Сейчас я на той стадии, что, возможно, потребуется хирургическая операция: в руке мышечная слабость. Если мышцы каким-то чудесным образом не исцелятся настолько, что я смогу опять отжиматься и подтягиваться, не знаю, что мне ещё останется, кроме операции», — сказал Стерлинг.

По словам бойца, сейчас он страдает от проблем с шейными позвонками, что мешает ему как спарринговать, так и заниматься физическими упражнениями. Стерлинг напомнил, что ранее с такими же проблемами сталкивалось несколько других представителей UFC, а также рассказал о возможных выходах из ситуации. Каждый из них предполагает отсутствие соревновательной практики на длительный срок.

«Один вариант — сращивание. Тогда потребуется месяцев девять, прежде чем можно будет вернуться к регулярным напряжённым тренировкам. Другой — замена диска на искусственный. Некоторые ребята через это проходили, среди них Крис Вайдман, Алан Джубан и, кажется, Тристан Коннелли. Здесь перерыв всего три месяца. Но перед тем, как сможешь запланировать бой, тебя захотят обследовать... По крайней мере, врач мне сказал: «Подождём четыре с половиной месяца, прежде чем перейти к настоящим, тяжёлым тренировкам». Так что пауза может составить от четырёх с половиной до шести месяцев — в зависимости от того, как будет восстанавливаться мой организм», — отметил Стерлинг.

Также действующий чемпион в легчайшем весе признался, что действительно получал предложение от UFC устроить реванш с Яном весной. По его словам, промоушен хотел устроить сражение на 262-м турнире, запланированном на 15 мая. На данный момент в карде значится 15 поединков, включая битву за вакантный титул в лёгком весе между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой, а также дуэль между полусредневесами Леоном Эдвардсом и Нейтом Диасом.

«Провести бой 15 мая мне предложили спустя примерно неделю после схватки, когда я... когда моя голова была не в этой вселенной. Но, да, мне пришлось отказаться», — подтвердил Стерлинг.

Таким образом, в ближайшее время легчайший дивизион UFC рискует оказаться в сложном положении. Если Стерлинг действительно решится на операцию и будет вынужден пройти длительную реабилитацию, реванш с Яном удастся провести не раньше начала 2022 года. Это означает, что на протяжении всего этого времени титул в одной из самых ярких и конкурентных категорий не будет разыгрываться, что может ударить по престижу как самой категории, так и организации в целом. В Абсолютном бойцовском чемпионате пояс является приоритетной задачей для большинства спортсменов, а в подобных условиях они рискуют потерять мотивацию.

Необходимо понимать, что, помимо стагнирования легчайшего дивизиона, прахом могут пойти и планы Даны Уайта по проведению супербоёв. Совсем недавно о своём желании возобновить карьеру объявил экс-чемпион в двух весах Генри Сехудо, в январе завершилась дисквалификация бывшего короля категории до 61,2 кг Ти Джей Диллашоу. Если со вторым ещё можно договориться (всё же нарушение антидопинговых правил — серьёзный проступок, после которого вряд ли резонно сходу присваивать статус первого претендента), то первый вряд ли согласится заходить в клетку, если на кону не будет стоять трофей. Следовательно, возвращение как минимум одной звезды может быть отложено на неопределённый срок, а вместе с ним и проведение кассового противостояния.

Причём в наиболее трудной ситуации может оказаться Ян. На данный момент он занимает первое место в рейтинге легчайшего веса, но в отсутствие возможности сразиться с чемпионом, будет вынужден отстаивать звание претендента. Руководство промоушена не позволит одному из своих топ-спортсменов сидеть без дела вплоть до следующего года, да и самому россиянину это вряд ли интересно. В отличие от футболистов, у него нет месячной зарплаты — его благосостояние напрямую зависит от выступлений.

Не исключено, что до конца года Ян будет вынужден драться минимум с двумя звёздами дивизиона, чтобы сохранить право на бой со Стерлингом. С учётом того, каким образом Алджэмейн получил свой пояс, это кажется не только крайне несправедливым, но и трудновыполнимым. Поединки с вышеупомянутым Диллашоу и быстро развивающимся Кори Сэндхагеном уж точно не будут простыми и могут завершиться не в пользу Петра.

С учётом всего вышесказанного, UFC есть смысл занять более жёсткую позицию в вопросе Стерлинга и поставить его перед выбором: либо он проводит защиту титула до конца лета, либо пояс становится вакантным. Это позволит промоушену не только избежать возникновения застоя в дивизионе, но и приблизить возможный супербой между Яном и Сехудо. Нет сомнений, что эта дуэль станет одной из самых ярких в году и поможет заметно увеличить популярность легчайшей категории.

И есть все основания полагать, что Дана Уайт и компания пойдут именно в этом направлении. Безусловно, ранее промоушен неоднократно шёл навстречу своим бойцам и оставлял за ними пояс даже в том случае, если им требовалось длительное восстановление от травм. Тот же Жорж Сен-Пьер не выступал на протяжении 19 месяцев из-за повреждений колена, но при этом всё равно оставался лидером полусредневесов. Можно также вспомнить, как долго оставались пояса у Конора Макгрегора, в определённый момент решившего попробовать себя в боксе. Так, трофей в лёгком весе он выиграл в ноябре 2016-го, а к Хабибу Нурмагомедову тот перешёл лишь в апреле 2018-го.

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Но по своему статусу Стерлинг не соответствует ни одному из вышеназванных бойцов, вследствие чего UFC вряд ли станет идти ему навстречу. То, каким образом он выиграл титул и как вёл себя после этого, вряд ли предполагает лояльность со стороны Уайта. Тот всегда крайне негативно относился к бойцам, которые не горели желанием защищать звание, и неоднократно наказывал их за это. Так случилось с Никко Монтаньо и Жэрмейн де Рандами. Первая снялась с боя против Валентины Шевченко, а вторая после победы над Холи Холм в чемпионской битве сходу объявила о решении заняться здоровьем, а затем отказалась драться с Кристиан Жустино.

Также возможен вариант, при котором Стерлингу на время оставят трофей, но введут временный титул. На первый взгляд, это нельзя назвать идеальным вариантом для Яна: по сути, это просто материализует его статус первого претендента — не более. Ведь, чтобы стать полноценным чемпионом, ему всё равно придётся рано или поздно взять реванш у Алджэмейна.

Но на деле всё может сложиться иначе. Если американец продолжит испытывать проблемы со здоровьем или избегать встречи с россиянином, то временное звание может стать полноценным. Именно так случилось с Робертом Уиттакером в 2017 году. Сначала он взял верх над Йоэлем Ромеро и укрепился в статусе первого претендента, а после объявления Сен-Пьера об уходе из спорта, получил трофей.