Боец ММА Тарасов заявил, что поединок Александра Емельяненко и Джигана может сорваться

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Российский боец смешанных единоборств Артём Тарасов заявил, что из-за высоких финансовых запросов рэпера Джигана его бой с Александром Емельяненко может сорваться.
Боец ММА Тарасов заявил, что поединок Александра Емельяненко и Джигана может сорваться
  • РИА Новости

«С Джиганом я очень хорошо общаюсь. Он готовится, но мне почему-то кажется, что этот поединок может сорваться. Да, они сделали вброс, раскручивают эту тему. Однако Джиган просит очень большую сумму. И Емельяненко также просит немало. Этот бой получается очень дорогим. Нужно найти спонсора. Джиган запросил 50 млн. Не факт, что такие деньги дадут. И не факт, что он не согласится за меньшие деньги. Однако Джиган сейчас — медийная персона. Если смотреть из тех, кто сможет подраться из медийных людей, то это Тимати и Джига. Тимати — сразу нет, а вот Джиган готов устроить шоу за 50 млн. Мы можем увидеть сенсацию. Я верю, что Джиган может долбануть!» — цитирует Тарасова «Спорт-Экспресс».

Поединок 35-летнего рэпера и 39-летнего бойца планируется провести по правилам бокса. Дата боя и площадка, на которой он состоится, пока не определены.

Ранее Александр Емельяненко рассказал о младшем брате Иване.

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