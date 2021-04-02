Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о младшем брате Иване Емельяненко.

«Он тоже ходил заниматься смешанными единоборствами. Долго занимался боксом. Потом я помог ему устроиться в институт имени Лесгафта на кафедру борьбы для того, чтобы он учился бороться, ездил по борцовским залам. Но ввиду того что у него такие братья знаменитые, его испортила фамилия Емельяненко. Он стал бездельничать, перестал тренироваться, посещать институт — его выгнали с Лесгафта с фамилией Емельяненко. Он ушёл в армию, а сейчас работает и живёт в Старом Осколе», — приводит слова Александра Емельяненко Sport24.

Он отметил, что младший брат сейчас никак не связан со спортом, хотя в юности подавал большие надёжды.

«Мы постоянно брали его на сборы раньше. Вроде бы работал, терпел. С одногодками на голову выше их был в плане ударной техники. Борьбу можно было бы подтянуть. Но в какой-то момент он обленился и понял, что не хочет терпеть тот режим и тот график, который нужен спортсмену. Сейчас занимается далёкими от спорта делами, но я не знаю, насколько он успешен в бизнесе. Буквально недавно перестал просить у меня деньги, когда я ему сказал: «Последний раз переведу и больше не буду, больше не обращайся», — добавил боец.

Ранее Емельяненко рассказал об отношениях с братом Фёдором.