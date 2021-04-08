Стерлинг сообщил что отклонил предложение реванша с Яном

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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Алджэмейн Стерлинг высказался о реванше с россиянином Петром Яном.
Стерлинг сообщил что отклонил предложение реванша с Яном
  • Reuters

«Они попросили меня сразиться 15 мая, сообщив об этом через неделю после первого боя. Мне пришлось отклонить предложение, потому что тогда моя голова была не в этой вселенной», — цитирует Стерлинга MMA News.

Стерлинг отобрал у Яна пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории на турнире UFC, после того как российского бойца дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову.

Ранее Стерлинг отреагировал на победу Мораеша после удара коленом в голову Джонсону.

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