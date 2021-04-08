Стерлинг отреагировал на победу Мораеша после удара коленом в голову Джонсону

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Алджэмейн Стерлинг прокомментировал победу бразильца Адриано Мораеша над американцем Деметриусом Джонсоном в титульном бою турнира ONE Championship.

«Вот почему удары коленом перед сбитым противником — зло и являются нелегитимными в UFC и MMA! Если бы турнир проходил в США, то такой удар коленом не был бы разрешён», — написал Стерлинг на своей странице в Twitter.

Боец выразил надежду, что Джонсон в порядке.

Поединок завершился нокаутом во втором раунде после проведения Мораешом приёма, который использовал российский боец MMA Пётр Ян в титульном бою турнира UFC 259 со Стерлингом.

Ранее Бибулатов заявил о желании подраться с экс-чемпионом UFC Джонсоном.