Брат Исмаилова: после Минеева проведём ещё один бой — и можно заканчивать карьеру

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, заявил, что через два боя его подопечный может завершить карьеру.

«Я вижу это так: после Минеева мы проведём ещё один бой — и можно заканчивать карьеру. Если, конечно, не получится организовать поединок с Йоэлем Ромеро», — цитирует Рамазана Исмаилова «Матч ТВ».

Повторный бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым запланирован на 1 октября. В первом поединке, который состоялся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Ранее Исмаилов официально подтвердил дату второго боя с Минеевым.