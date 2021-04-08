Брат Исмаилова: после Минеева проведём ещё один бой — и можно заканчивать карьеру

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Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, заявил, что через два боя его подопечный может завершить карьеру.
Брат Исмаилова: после Минеева проведём ещё один бой — и можно заканчивать карьеру
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«Я вижу это так: после Минеева мы проведём ещё один бой — и можно заканчивать карьеру. Если, конечно, не получится организовать поединок с Йоэлем Ромеро», — цитирует Рамазана Исмаилова «Матч ТВ». 

Повторный бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым запланирован на 1 октября. В первом поединке, который состоялся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. 

Ранее Исмаилов официально подтвердил дату второго боя с Минеевым.

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