Брат Исмаилова: после Минеева проведём ещё один бой — и можно заканчивать карьеру
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«Я вижу это так: после Минеева мы проведём ещё один бой — и можно заканчивать карьеру. Если, конечно, не получится организовать поединок с Йоэлем Ромеро», — цитирует Рамазана Исмаилова «Матч ТВ».
Повторный бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым запланирован на 1 октября. В первом поединке, который состоялся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.
Ранее Исмаилов официально подтвердил дату второго боя с Минеевым.