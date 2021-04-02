Исмаилов официально подтвердил дату второго боя с Минеевым

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подтвердил, что проведёт повторный поединок с чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым 1 октября.
Исмаилов официально подтвердил дату второго боя с Минеевым
  • РИА Новости

«Многие сейчас скажут, что Минеев у меня в голове. Так оно и есть, в день по пять раз он в ней трандулей получает. Как спортсмен — он достойный. Жаль, я не могу сказать о нём так же как о человеке! 1 октября мы встретимся в клетке вновь, официально! Шесть месяцев пролетят, и глазом моргнуть не успеете. А парочка пресс-конференций до боя, я думаю, скрасят ваше ожидание», — написал Исмаилов в своём Instagram.

Первый поединок Исмаилов — Минеев, который состоялся в октябре 2018 года, завершился вничью. 

Ранее Гаджиев рассказал о сложностях в организации реванша Исмаилова и Минеева.

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