Гаджиев рассказал о сложностях в организации реванша Исмаилова и Минеева

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о сложностях, возникших при организации реванша между бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Сложности были, когда Магомед троил: «Хочу, не хочу. Могу, не могу». Я думал, что история чисто в деньгах, но на самом деле это было больше связано с тем, что Мага хотел поговорить с руководителями лиги АСА. Он считал, что у него есть определённые обязательства — хотя бы сесть, поговорить и пожать друг другу руки. Он это сделал и после этого разговора имел право считать себя свободным агентом», — заявил Гаджиев в интервью YouTube-каналу FNG TV.

Первый поединок Исмаилова с Минеевым состоялся в 2018 году и завершился вничью.

Ранее сообщалось, что реванш Минеева и Исмаилова пройдёт 1 октября.