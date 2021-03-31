Гаджиев рассказал о сложностях в организации реванша Исмаилова и Минеева

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о сложностях, возникших при организации реванша между бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.
Гаджиев рассказал о сложностях в организации реванша Исмаилова и Минеева
  • © fightnews.info

«Сложности были, когда Магомед троил: «Хочу, не хочу. Могу, не могу». Я думал, что история чисто в деньгах, но на самом деле это было больше связано с тем, что Мага хотел поговорить с руководителями лиги АСА. Он считал, что у него есть определённые обязательства — хотя бы сесть, поговорить и пожать друг другу руки. Он это сделал и после этого разговора имел право считать себя свободным агентом», — заявил Гаджиев в интервью YouTube-каналу FNG TV.

Первый поединок Исмаилова с Минеевым состоялся в 2018 году и завершился вничью.

Ранее сообщалось, что реванш Минеева и Исмаилова пройдёт 1 октября.

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