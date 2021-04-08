Стерлинг заявил, что ему необходима операция и реванш с Яном может быть отложен

Повторный поединок российского бойца смешанных единоборств Петра Яна с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом может быть перенесён на 2022 год.

«Я немного поломался, всплыли проблемы десятилетней давности. С каждым разом всё хуже и хуже. Сейчас пришло время, когда стоит провести операцию. При одном из вариантов, которыми можно исправить мои проблемы, пройдёт порядка девяти месяцев, прежде чем я смогу вновь начать регулярно тренироваться на высоком уровне. Или же замена межпозвоночного диска на искусственный. По крайней мере, доктор сказал подождать от четырёх с половиной до шести месяцев перед началом по-настоящему жёстких тренировок. Этот вариант наиболее вероятен», — заявил Стерлинг в интервью YouTube-каналу Middle Easy.

7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 259 Ян потерял чемпионский пояс UFC в бою со Стерлингом. В четвёртом раунде боя россиянин нанёс сопернику запрещённый удар коленом в голову, был дисквалифицирован и лишён титула.

Ранее Стерлинг сообщил, что отклонил предложение реванша с Яном.