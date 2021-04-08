Первое место Махачева и восхождение Бибулатова: рейтинг лучших российских бойцов ММА по дивизионам за апрель 2021 года

В мире смешанных единоборств произошло сразу несколько знаковых событий и поединков, в связи с которыми рейтинг RT претерпел изменения. UFC оставил попытки устроить возвращение Хабиба Нурмагомедова, из-за чего экс-чемпион выпал из списка сильнейших представителей лёгкого веса. Пётр Ян был дисквалифицирован в бою с Алджэмейном Стерлингом и потерял титул, но всё же сохранил первое место в топе легчайшего веса, а одним из его преследователей стал новоиспечённый обладатель пояса ACA Магомед Бибулатов. Рейтинг лучших российских бойцов ММА за апрель — в материале RT.

Наилегчайший вес

В лёгких весовых категориях изменения не коснулись лишь дивизиона до 56,7 кг. Среди представителей верхней пятёрки очередной поединок успел провести только Али Багаутинов, но победы над Дастином Ортизом ему оказалось недостаточно, чтобы обойти Азамата Керефова. Всё же 14 выигранных боёв подряд и титул чемпиона ACA — более чем серьёзные основания рассчитывать как минимум на третью строчку в рейтинге. Выше по-прежнему расположились бойцы UFC Тагир Уланбеков и Аскар Аскаров, а топ-5 замкнул Мурад Магомедов с нулём в графе «Поражения».

Легчайший вес

А вот категорией выше произошли сразу две перестановки — правда, речь не о первой строчке. Пётр Ян хоть и потерял титул чемпиона UFC по итогам сражения с Алджэмейном Стерлингом, но лидерства в своём дивизионе не упустил. Причина кроется в солидном послужном списке и в том, как именно разворачивалась дуэль с американцем. Безусловно, колоссальное преимущество по ходу схватки не оправдывает запрещённый удар коленом, но и не позволяет сместить его с первой позиции.

Однако если раньше разрыв между лидером и преследователями был колоссальным, то сейчас заметно сократился. Дело не только в поражении Петра, но и во впечатляющем выступлении его бывшего конкурента за пояс ACB. Магомед Магомедов выиграл второй бой в Bellator и отодвинул Саида Нурмагомедова на третью строчку. При этом в спину тому дышит новоиспечённый чемпион ACA Магомед Бибулатов, прервавший беспроигрышную серию Дэниела де Альмейды из 11 схваток. В результате этих пертурбаций внизу топа оказался Умар Нурмагомедов. И судя по всему, в ближайшее время у него не получится улучшить свои позиции: несколько дней назад он перенёс операцию и будет вынужден пройти процедуру восстановления.

Полулёгкий вес

В этом дивизионе обошлось без новых имён, но статус некоторых бойцов всё же претерпел изменения. Триумф на ACA 120 позволил Магомедрасулу Хасбулаеву с третьей попытки завоевать титул промоушена, а также обойти Мовсара Евлоева в рейтинге. Шаг вперёд мог сделать и Салман Жамалдаев, но победы над Диего Брандао в результате его дисквалификации оказалось недостаточно, чтобы превзойти Мовлида Хайбулева. Во главе пятёрки остался Забит Магомедшарипов, однако совсем скоро длительный простой может отразиться на его положении.

Лёгкий вес

В категории до 70 килограммов перемены связаны в основном с исключением Хабиба Нурмагомедова. Если верить словам президента UFC Даны Уайта, в истории с возможным возвращением россиянина поставлена точка, вследствие чего его присутствие в топе потеряло смысл. Что логично, преемником непобеждённого Орла стал партнёр по команде Ислам Махачев, в начале марта легко разобравшийся с крепким Дрю Добером. Вслед за ним расположился чемпион ACA Абдул-Азиз Абдулвахабов, а на третью строчку взлетел ещё один представитель промоушена Рашид Магомедов. С ноября он выиграл две битвы подряд и за счёт активности обошёл Магомеда Мустафаева и Маирбека Тайсумова. Первый не дрался с февраля 2020-го, а второй — с сентября 2019-го.

Полусредний вес

В дивизионе до 77 килограммов произошло одно изменение, его причиной также стало длительное отсутствие выступлений. Альберт Туменов ни разу не заходил в клетку с ноября 2019 года, и на данный момент нет ясности относительно его будущего соперника и места работы. Сам боец хочет вернуться в UFC, но американский промоушен пока не выразил заинтересованности в россиянине. Неактивный спортсмен не может долго находиться в числе сильнейших, поэтому его вытеснил действующий чемпион ACA Абубакар Вагаев.

Средний вес

Минимум смен позиций и новых имён и в дивизионе до 83,9 килограмма. Верхняя четвёрка также осталась неизменной, а в топ ворвался Халид Муртазалиев. Боец вернулся в клетку после 30-месячного перерыва и успешно дебютировал в Bellator, продлив беспроигрышную серию до четырёх поединков. При этом в рейтинге он обошёл Алиасхаба Хизриева, которому предстоит дебют в крупном американском промоушене: уже 10 апреля он сразится с Кайлом Даукасом в UFC.

Полутяжёлый вес

В данной категории ситуация аналогичная. Три первых места уверенно удерживают Вадим Немков, Магомед Анкалаев и Шамиль Гамзатов, а Максим Гришин пусть и выиграл всего один из последних трёх боёв, зато на равных сражался с противниками из крупнейшего ММА-промоушена планеты и добился права встретиться с бывшим претендентом на титул Овинсом Сен-Прю. Подобным не может похвастаться Виктор Немков, не дравшийся с октября 2019-го. В результате, пятая строчка отошла непобеждённому бойцу ACA Муслиму Магомедову. На 120-м турнире он взял верх над Леонардо Силвой и выиграл девятую схватку подряд.

Тяжёлый вес

В марте сильнейшие российские тяжеловесы не бились, поэтому поводов для обновления рейтинга не возникло. Победа над Алистаром Оверимом не только возвела Александра Волкова в статус одного из претендентов на титул UFC, но и позволила солидно оторваться от отечественных конкурентов в борьбе за первую строчку рейтинга. Шанс сократить отставание представится уже в мае, когда очередные поединки проведут Али Исаев и Шамиль Абдурахимов. При этом позиции Алексея Олейника и Сергея Павловича с каждым днём становятся всё более шаткими. Первый проиграл четыре из последних шести боёв, а второй не выступал с октября 2019-го. Обойти его вполне мог Салимгерей Расулов, но впечатление от четырёх выигранных боёв подряд слегка подпортил не самый высокий уровень противников.