Менеджер Магомедшарипова высказался по поводу возвращения бойца в октагон

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, рассказал, когда его клиент сможет вернуться в октагон.

«На самом деле это самый часто задаваемый вопрос в последнее время. Думаю, мы скоро увидим Забита. Не могу сделать официальное объявление относительно даты и времени (его возвращения в клетку. — RT), но мы работаем над его следующим боем. Скорее всего, он пройдёт в середине-конце лета. Был целый ряд событий, которые мешали ему провести поединок: травмы, болезни. Поэтому Магомедшарипову пришлось взять длительную паузу, чтобы восстановить здоровье. Сейчас он в полном порядке и потихоньку втягивается в рабочий процесс», — сказал Магомедов в интервью RT.

Ранее Магомедов рассказал, почему раньше не так сильно раскручивались поединки Ислама Махачева.