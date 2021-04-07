Магомедов: в UFC понимали, что Махачев не будет драться с Нурмагомедовым, если станет претендентом на титул

Ризван Магомедов, менеджер российских бойцов смешанного стиля Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, объяснил, почему ранее не так сильно раскручивались поединки Махачева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Раньше организация не фокусировала внимание на нём по одной простой причине: все понимали, что если Махачев станет первым претендентом, то не будет биться с Нурмагомедовым. Он побьёт конкурентов, но сам за титул драться не станет, ведь они с Хабибом друзья, братья, вместе тренировались. Никакой пояс не встанет между ними. Сейчас ситуация изменилась. Чемпиона нет. Хабиб Нурмагомедов ушёл на заслуженный отдых. Уверен, вы заметили, что в преддверии боя Махачева с Дрю Добером было проведено значительно больше медийной работы как со стороны самого Ислама, так и UFC. Так что этот пробел мы восполним», — сказал Магомедов в интервью RT.

Ранее менеджер Махачева рассказал, когда состоится следующий поединок бойца в UFC.