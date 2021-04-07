Магомедов: в UFC понимали, что Махачев не будет драться с Нурмагомедовым, если станет претендентом на титул

Короткая ссылка
Ризван Магомедов, менеджер российских бойцов смешанного стиля Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, объяснил, почему ранее не так сильно раскручивались поединки Махачева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Раньше организация не фокусировала внимание на нём по одной простой причине: все понимали, что если Махачев станет первым претендентом, то не будет биться с Нурмагомедовым. Он побьёт конкурентов, но сам за титул драться не станет, ведь они с Хабибом друзья, братья, вместе тренировались. Никакой пояс не встанет между ними. Сейчас ситуация изменилась. Чемпиона нет. Хабиб Нурмагомедов ушёл на заслуженный отдых. Уверен, вы заметили, что в преддверии боя Махачева с Дрю Добером было проведено значительно больше медийной работы как со стороны самого Ислама, так и UFC. Так что этот пробел мы восполним», — сказал Магомедов в интервью RT.

Ранее менеджер Махачева рассказал, когда состоится следующий поединок бойца в UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить