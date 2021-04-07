Менеджер Махачева рассказал, когда состоится следующий поединок бойца в UFC

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева, рассказал, когда и с кем планируется провести следующий поединок его клиента в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Думаю, мы увидим бой Ислама в июле. Соперником Махачева будет кто-то из топ-10 рейтинга лёгкого веса — Рафаэль Дос Аньос, Пол Фелдер, Дэн Хукер. Его предпочтения? Ему интересно подраться с Дос Аньосом. Этот боец себя уже давно показал: бывший чемпион, выступал в двух весовых категориях, хорош в стойке, борьбе, партере. Это будет хорошая проверка. Хотя Ислам уже всем доказал, что находится на высоком уровне. Будет возможность добавить ещё одно громкое имя в свой послужной список», — сказал Магомедов в интервью RT.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал Махачева следующим лучшим легковесом в UFC.