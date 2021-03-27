Нурмагомедов назвал Махачева следующим лучшим легковесом в UFC

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, кто будет следующим лучшим легковесом промоушена.
Нурмагомедов назвал Махачева следующим лучшим легковесом в UFC
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Хотя сейчас люди и говорят о Чендлере, Оливейре и Порье, Макгрегоре и Гэтжи, но… По моему мнению, в конце этого года или же в начале следующего лучшим будет Ислам Махачев. Возможно, люди думают, что я лишь продвигаю его, но нет. Я просто знаю, насколько хорош этот парень. Все, кто когда-то сталкивались с ним в октагоне, зале, в спаррингах или на матах, знают это. Вы можете поговорить со многими бойцами, спросите Леона Эдвардса или Камару Усмана, это полусредневесы. Спросите Даниэля Кормье или меня. Все, кто когда-либо соревновались с ним, знают, что если не будет каких-то проблем, то Ислам станет лучшим легковесом в мире», — заявил Хабиб Нурмагомедов в эфире UFC Fight Pass.

Ислам Махачев в последний раз выступал на турнире UFC 259 6 марта этого года в Лас-Вегасе. Тогда он досрочно победил американца Дрю Добера. После той победы россиянин поднялся на 11-е место в рейтинге бойцов лёгкого веса. 

Ранее Нурмагомедов потерял место в рейтингах UFC и решил стать тренером.

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