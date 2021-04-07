Менеджер Магомедшарипова: нет задачи провести пятираундовый поединок для Забита

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Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, ответил на вопрос, необходимо ли его клиенту обязательно получить бой на пять раундов.
Менеджер Магомедшарипова: нет задачи провести пятираундовый поединок для Забита
  • РИА Новости

«Нет, такой задачи мы не ставим. Мы сами знаем, с чем были проблемы, работали над этими моментами. Если бой затянется на три или пять раундов, так тому и быть. Если будет шанс завершить поединок досрочно, сомневаюсь, что Забит будет намеренно кому-то что-то доказывать. Подобные вопросы нужно решать в зале, за закрытыми дверями», — сказал Магомедов в интервью RT.

Ранее Магомедов не исключил, что Магомедшарипов может подраться с Чэн Сон Джунгом или Брайаном Ортегой.

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