Менеджер Магомедшарипова: нет задачи провести пятираундовый поединок для Забита
- РИА Новости
«Нет, такой задачи мы не ставим. Мы сами знаем, с чем были проблемы, работали над этими моментами. Если бой затянется на три или пять раундов, так тому и быть. Если будет шанс завершить поединок досрочно, сомневаюсь, что Забит будет намеренно кому-то что-то доказывать. Подобные вопросы нужно решать в зале, за закрытыми дверями», — сказал Магомедов в интервью RT.
Ранее Магомедов не исключил, что Магомедшарипов может подраться с Чэн Сон Джунгом или Брайаном Ортегой.