Менеджер Магомедшарипова: нет задачи провести пятираундовый поединок для Забита

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, ответил на вопрос, необходимо ли его клиенту обязательно получить бой на пять раундов.

«Нет, такой задачи мы не ставим. Мы сами знаем, с чем были проблемы, работали над этими моментами. Если бой затянется на три или пять раундов, так тому и быть. Если будет шанс завершить поединок досрочно, сомневаюсь, что Забит будет намеренно кому-то что-то доказывать. Подобные вопросы нужно решать в зале, за закрытыми дверями», — сказал Магомедов в интервью RT.

Ранее Магомедов не исключил, что Магомедшарипов может подраться с Чэн Сон Джунгом или Брайаном Ортегой.