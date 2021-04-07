Магомедов не исключает, что Магомедшарипов может подраться с Чэн Сон Джунгом или Ортегой

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, рассказал, кто может стать следующим соперником его клиента.

«К этому вопросу надо подходить в тот момент, когда будет планироваться будущий бой. Сейчас бессмысленно говорить о том, кто свободен. Например, к концу лета все эти люди могут быть заняты. Не исключаю, что следующий оппонентом Магомедшарипова может стать Корейский зомби (Чэн Сон Джунг — RT.), Брайан Ортега. В условиях пандемии коронавируса, когда каждый может слететь с поединка, всё может трижды измениться в течение одной недели», — сказал Магомедов в интервью RT.

Ранее менеджер Магомедшарипова высказался по поводу возвращения бойца в октагон.