Магомедов не исключает, что Магомедшарипов может подраться с Чэн Сон Джунгом или Ортегой

Короткая ссылка
Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, рассказал, кто может стать следующим соперником его клиента.
Магомедов не исключает, что Магомедшарипов может подраться с Чэн Сон Джунгом или Ортегой
  • РИА Новости

«К этому вопросу надо подходить в тот момент, когда будет планироваться будущий бой. Сейчас бессмысленно говорить о том, кто свободен. Например, к концу лета все эти люди могут быть заняты. Не исключаю, что следующий оппонентом Магомедшарипова может стать Корейский зомби (Чэн Сон Джунг — RT.), Брайан Ортега. В условиях пандемии коронавируса, когда каждый может слететь с поединка, всё может трижды измениться в течение одной недели», — сказал Магомедов в интервью RT.

Ранее менеджер Магомедшарипова высказался по поводу возвращения бойца в октагон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить