Бой Гасанова с Дипчиковым возглавит турнир ACA 121 в Минске

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В основном карде турнира Absolute Championship Akhmat 121 произошли изменения.
Бой Гасанова с Дипчиковым возглавит турнир ACA 121 в Минске
  • Reuters

«Чемпион ACA Азамат Керефов, который должен был драться за титул чемпиона на турнире ACA 121 в Минске, снялся с участия в турнире по состоянию здоровья за два дня до боя», — цитирует президента ACA Алексея Яценко пресс-служба промоушена.

Керефов должен был защищать титул чемпиона организации в наилегчайшем весе в поединке с соотечественником Расулом Албасхановым.

Теперь главным событием ACA 121 станет бой в среднем весе между россиянином Магомедрасулом Гасановым и болгарином Николой Дипчиковым. На кону противостояния — пояс временного чемпиона ACA в среднем весе.

Ранее сообщалось, что Гасанов подерётся с Дипчиковым за титул временного чемпиона ACA на турнире в Минске.

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