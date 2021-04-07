Бой Гасанова с Дипчиковым возглавит турнир ACA 121 в Минске
- Reuters
«Чемпион ACA Азамат Керефов, который должен был драться за титул чемпиона на турнире ACA 121 в Минске, снялся с участия в турнире по состоянию здоровья за два дня до боя», — цитирует президента ACA Алексея Яценко пресс-служба промоушена.
Керефов должен был защищать титул чемпиона организации в наилегчайшем весе в поединке с соотечественником Расулом Албасхановым.
Теперь главным событием ACA 121 станет бой в среднем весе между россиянином Магомедрасулом Гасановым и болгарином Николой Дипчиковым. На кону противостояния — пояс временного чемпиона ACA в среднем весе.
Ранее сообщалось, что Гасанов подерётся с Дипчиковым за титул временного чемпиона ACA на турнире в Минске.