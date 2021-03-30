Гасанов подерётся с Дипчиковым за титул временного чемпиона ACA на турнире в Минске

Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Гасанов проведёт бой против первого номера рейтинга среднего веса Absolute Championship Akhmat (ACA), болгарского бойца Николы Дипчикова.

На кону будет стоять пояс временного чемпиона ACA в среднем весе. Победитель поединка встретится с обладателем полноценного титула в среднем весе Саламу Абдурахмановым, когда он полностью восстановится после травмы.

Турнир АCA, на котором россиянин и болгарин оспорят титул временного чемпиона, пройдёт 9 апреля в Минске со зрителями.

Ранее россиянин Магомед Бибулатов лишил бразильца Дэниэля де Алмейду титула чемпиона ACA в легчайшем весе.