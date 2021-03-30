Гасанов подерётся с Дипчиковым за титул временного чемпиона ACA на турнире в Минске

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Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Гасанов проведёт бой против первого номера рейтинга среднего веса Absolute Championship Akhmat (ACA), болгарского бойца Николы Дипчикова.
Гасанов подерётся с Дипчиковым за титул временного чемпиона ACA на турнире в Минске
  • РИА Новости

На кону будет стоять пояс временного чемпиона ACA в среднем весе. Победитель поединка встретится с обладателем полноценного титула в среднем весе Саламу Абдурахмановым, когда он полностью восстановится после травмы.

Турнир АCA, на котором россиянин и болгарин оспорят титул временного чемпиона, пройдёт 9 апреля в Минске со зрителями.

Ранее россиянин Магомед Бибулатов лишил бразильца Дэниэля де Алмейду титула чемпиона ACA в легчайшем весе.

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