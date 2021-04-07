Нурмагомедов вспомнил, как завоевал титул чемпиона UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как выходил на бой за титул против американца Эла Яквинты.

«В ту неделю в лёгком весе не нашлось ни одного бойца, кроме Эла Яквинты. Мне предлагали пять разных бойцов топ-уровня, но они все слились по разным причинам. На тот момент я шёл с результатом 25-0 и 9-0 в UFC», — написал россиянин в Twitter.

Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC 7 апреля 2018 года, победив Яквинту единогласным решением судей. После завоевания пояса Хабиб провёл три защиты чемпионского пояса против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее глава EFC сказал, кто из братьев Нурмагомедовых может выступить на турнире памяти Абдулманапа.