Двукратное преимущество по ударам, поддержка Хабиба и никакой борьбы: Усман Нурмагомедов успешно дебютировал в Bellator

В ночь на 3 апреля в Анкасвилле прошёл первый турнир Bellator в 2021 году. В рамках 255-го шоу свой дебютный поединок в американском промоушене провёл Усман Нурмагомедов. Двоюродный брат Хабиба взял верх над Майком Хэмелом и продлил беспроигрышную серию до 12 боёв. В предварительном карде Магомед Магомедов одержал победу удушающим над Си Джеем Хэмилтоном, а Халид Муртазалиев выиграл первую схватку за 30 месяцев. Также турнир запомнился триумфом чемпиона в полулёгком весе Патрисио Фрейре и эффектным нокаутом Мэндела Налло.

В 2021-м Bellator как никогда поздно возобновил активную деятельность. Болельщикам пришлось ждать до начала апреля, чтобы увидеть первый турнир организации, — и это при том, что на протяжении девяти лет промоушен ни разу не оставлял фанатов без шоу в первые два месяца года. В последний раз Скотт Кокер и компания продлили отпуск до весны в 2012-м — первое мероприятие пришлось на 9 марта и получилось не самым насыщенным, даже несмотря на бой за титул в полулёгком весе между Пэтом Карреном и Джо Уорреном. Примечательно, что на этот раз битва за пояс также находилась во главе карда, но интерес к нему был обусловлен и рядом других факторов: в частности, дебютом двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова — Усмана, а также выступлением бывшего чемпиона ACB Магомеда Магомедова.

Согласно изначальным планам, в Bellator 255 должны были принять участие в общей сложности четверо россиян. Помимо вышеназванных бойцов, в Анкасвилле планировали выступить Халид Муртазалиев и Мухамед Берхамов, но в итоге остался лишь первый из них. Экс-чемпион ACB в полусреднем весе провалил взвешивание, вследствие чего его дуэль с Херманом Террадо была отменена. Перевес оказался солидным, но не колоссальным (1,3 кг), однако руководство было непреклонно. Таким образом, уроженец Баксана уже в третий раз не смог дебютировать в американском промоушене. Ранее срывались его схватки с Джоном Палайологосом и Джорданом Мейном. Правда, в этих случаях вина лежала на оппонентах.

В итоге первым из отечественных бойцов в клетку зашёл Муртазалиев, для которого поединок с Фабио Агуйаром стал первым за 30 месяцев. И временами в его действиях чувствовалась нехватка соревновательной практики: Халид застаивался, не всегда своевременно реагировал на выпады соперника, а в начале битвы чуть было не заработал штрафной балл. Бразилец с ходу постарался перевести визави в партер, а тот дважды схватился за сетку, за что получил внушение от рефери.

В остальном же преимущество Муртазалиева было довольно весомым. В стойке он заметно превосходил Агуайара: перебивал на руках, грамотно и своевременно подключал удары ногами, что становилось настоящим сюрпризом для бразильца. А во втором и третьем раундах продемонстрировал, что не уступает обладателю чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу в борьбе и грэпплинге. В общем счёте Халид провёл три тейкдауна и не позволил Фабио ничего сделать с собой на канвасе. Особенно показательным стал эпизод в заключительной пятиминутке, когда россиянин эффектно перешёл из положения снизу в доминирующую позицию.

Это позволило Муртазалиеву одержать победу и прервать беспроигрышную серию Агуайара из девяти боёв. Все трое судей отдали предпочтение россиянину, причём лишь один из них увидел превосходство бразильца хотя бы в одном из раундов. Для Халида этот успех стал четвёртым подряд и первым — под эгидой Bellator.

В отличие от Муртазалиева, для Магомедова битва с Си Джеем Хэмилтоном стала второй после перехода в американскую организацию. И если в первой ему пришлось провести в клетке все обозначенные 15 минут, то на этот раз хватило менее шести с половиной. Бывший оппонент Петра Яна в очередной раз доказал, что является одним из сильнейших специалистов по борьбе в легчайшем дивизионе и не оставил американцу ни шанса. Уже в первом раунде он амплитудным броском впечатал противника в канвас и принялся добивать, но тот чудом дотерпел до гонга. Причём рефери имел полное право остановить дуэль, но проявил нерешительность.

Выходя на второй отрезок, Хэмилтон выглядел растерянным, а серия из вертушки по корпусу и удара коленом в прыжке в голову лишь усилили его сомнения в собственных силах. Отсутствие шансов на успех подтверждала и статистика по точным попаданиям, говорившая о безраздельном доминировании Магомедова. На момент очередного перевода в партер счёт составлял 40:3 в пользу россиянина.

На земле Хэмилтон пропустил ещё несколько тяжёлых ударов локтями в голову и окончательно потерял как бдительность, так и желание продолжать бой. Си Джей всё же сумел подняться на ноги, но позволил Магомеду запрыгнуть на спину и провести удушающий приём сзади. Россиянин мгновенно сомкнул замок на шее соперника и рухнул вместе с ним на канвас. Сопернику не оставалось ничего иного, как постучать в знак сдачи. Магомедов выиграл пятый поединок подряд и сделал заявку на попадание в топ-3 дивизиона. В преддверии этого турнира он занимал пятое место в рейтинге легчайшего веса.

Дебют Усмана Нурмагомедова в Bellator можно было смело считать одним из главных событий турнира. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе уже успел обрести популярность, причём не только благодаря достижениям своего родственника, но и собственным успехам. В преддверии турнира он мог похвастаться серией из 11 побед (десять из которых были досрочными), а также званием «самого одарённого бойца» по версии главы American Kickboxing Academy Хавьера Мендеса и бывшего наставника Хабиба.

Оправдывать выданные ему авансы Нурмагомедов начал уже в первом раунде. В стойке он был гораздо сильнее Майка Хэмела, что очень быстро нашло отражение на теле и лице спортсмена. Уже по ходу первой пятиминутки на его корпусе образовались заметные покраснения, а нос оказался разбит. Усман постоянно работал на опережение в боксе, неожиданно бил ногами по корпусу и в целом выглядел наголову сильнее американца. Возможно, залогом этого было решение работать в левосторонней стойке — логичный шаг в схватке с левшой.

Со временем состояние Хэмела становилось всё более тяжёлым. Нос стал кровоточить ещё сильнее, а постоянный прессинг и работа первым номером не приносили успеха. Уступающий в антропометрии американец часто застаивался напротив россиянина и становился лёгкой мишенью. В отчаянии Майк несколько раз пытался пройти в ноги, но попытки перевести брата Хабиба Нурмагомедова в партер были обречены на провал.

По истечении трёх раундов победа Усмана вряд ли у кого-то вызывала сомнения. По числу точных попаданий он в два раза превзошёл визави (73:36), а по нанесённому ущербу разница была и вовсе колоссальной. И это с учётом того, что Нурмагомедов не стал обращаться к борьбе и все 15 минут провёл в стойке. Немного тревожно стало лишь по ходу заключительного раунда, когда россиянин немного подустал. В определённый момент он начал тяжело дышать, что заметил Хэмел. Правда, воспользоваться этим не смог.

Также по теме «Сначала он спросит у матери»: Мендес о возвращении Хабиба, талантливости братьев Нурмагомедовых и нападках Макгрегора Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру только c разрешения матери. Об этом в интервью RT заявил тренер Хавьер Мендес. По его словам,...

Удивительно, но один из судей всё же отдал предпочтение американцу в одном из раундов. Но для общего успеха этого оказалось недостаточно. Усман Нурмагомедов выиграл 12-й поединок подряд и с победы начал карьеру в США. Судя по всему, выступлением брата оказались довольны Хабиб и Умар, находившиеся на шоу в качестве секундантов.

Что касается главного боя вечера, то он получился скоротечным. Патрисио Питбуль Фрейре наглядно продемонстрировал, почему занимает первое место в рейтинге pound-for-pound Bellator и не только уверенно провёл пятую защиту титула в полулёгком весе, но и вышел в финал Гран-при. Эммануэль Санчес неплохо смотрелся в первые три минуты, но в одном из эпизодов неосмотрительно пошёл в атаку, получил встречный хук в челюсть и упал на настил. Бразилец сначала нанёс несколько ударов, а затем взял американца на гильотину. Рефери Андерсон не сразу понял, что претендент потерял сознание, чем вызвал недовольство со стороны чемпиона.

Помимо прочего, Bellator 255 запомнился досрочной победой шестого номера тяжёлого веса Тайрелла Форчуна над Джеком Мэем и поражением Нимана Грейси от Джейсона Джексона. Представитель легендарной семьи мастеров бразильского джиу-джитсу провёл в клетке все 15 минут и уступил единогласным решением. В общем счёте, сразу восемь дуэлей завершились раньше положенного срока, а одним из наиболее эффектных ударов отметился Мэндел Налло. Канадец отправил Рикардо Сейшаса на настил с помощью удара супермена — удара кулаком в прыжке.