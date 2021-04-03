Усман Нурмагомедов победил Хэмела на турнире Bellator 255

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов победил американца Майка Хэмела в бою на турнире Bellator 255.

Поединок продлился все регламентированные три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 29:28, 30:27, 30:27.

Для Усмана Нурмагомедова это был дебютный поединок под эгидой Bellator. Он является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Также в рамках Bellator 255 россиянин Халид Муртазалиев по очкам победил бразильца Фабио Агийяра, а Магомед Магомедов удушающим приёмом выиграл бой с американцем Си-Джеем Гамильтоном.

Ранее Нурмагомедов рассказал, почему считает Роналду лучшим футболистом в истории.