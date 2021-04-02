Нурмагомедов рассказал, почему считает Роналду лучшим футболистом в истории

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему считает португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду наиболее выдающимся футболистом в истории.
Нурмагомедов рассказал, почему считает Роналду лучшим футболистом в истории
  • © Chris Unger / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Криштиану Роналду... Для меня этот человек — лучший за всю историю футбола. Этот человек ещё в 2004 году был в финале, когда португальцы проиграли грекам на Евро. С 2004 года — и до сих пор... В этом году он занимает лидирующие позиции в бомбардирской гонке в Серии А. Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне!» — заявил Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

36-летний португалец превзошёл абсолютный рекорд Пеле, который составлял 767 голов за карьеру.

В его активе 29 клубных трофеев, и ещё два были завоёваны в составе сборной Португалии.

Ранее появилась информация, что брошенная капитанская повязка Роналду была продана на аукционе за €64 тысячи.

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