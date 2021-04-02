Источник: брошенная капитанская повязка Роналду была продана на аукционе за €64 тысячи

Капитанская повязка, которую форвард сборной Португалии Криштиану Роналду бросил на газон в отборочном матче чемпионата мира 2022 года с Сербией (2:2), была продана на благотворительном аукционе.

Об этом сообщает журналист Йован Шимич. Повязка ушла с аукциона за 7,5 млн сербских динар, что составляет порядка €64 тыс. Вырученные денежные средства пойдут на лечение шестимесячного мальчика в Сербии, который борется со спинальной мышечной атрофией.

В компенсированное время матча с Сербией Криштиану Роналду забил гол, но взятие ворот не было зафиксировано, поскольку арбитр посчитал, что мяч не пересёк линию. В порыве гнева португалец снял повязку и бросил её на газон.

Ранее сообщалось, что выброшенная капитанская повязка Роналду выставлена на благотворительный аукцион.