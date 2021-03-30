СМИ: Выброшенная капитанская повязка Роналду выставлена на благотворительный аукцион
- Reuters
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на сербского журналиста Милана Здравковича. По информации источника, повязку подобрал один из работников стадиона. Он решил использовать эту повязку в благотворительных целях, отдав её на аукцион в поддержку ребёнка по имени Гаврило Джурджевич.
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