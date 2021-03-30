СМИ: Выброшенная капитанская повязка Роналду выставлена на благотворительный аукцион

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Капитанская повязка форварда сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, которую он выбросил в ответ на его незасчитанный гол в отборочном матче чемпионата мира — 2022 с командой Сербии (2:2), будет выставлена на благотворительный аукцион.
СМИ: Выброшенная капитанская повязка Роналду выставлена на благотворительный аукцион
  • Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на сербского журналиста Милана Здравковича. По информации источника, повязку подобрал один из работников стадиона. Он решил использовать эту повязку в благотворительных целях, отдав её на аукцион в поддержку ребёнка по имени Гаврило Джурджевич.

Мальчик из Крагуеваца страдает от спинальной мышечной атрофии. На его лечение требуется €2,5 млн.

Ранее голландский судья извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с Сербией.

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