Голландский судья извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с Сербией

Нидерландский арбитр Данни Маккели принёс извинения сборной Португалии по футболу за незасчитанный гол в конце матча с Сербией в отборе на чемпионат мира 2022 года.

«В соответствии с политикой ФИФА единственное, что я могу сказать, — это то, что за произошедшее я приношу извинения тренеру сборной, господину Фернанду Сантушу, и сборной Португалии. Судьи всегда упорно работают, чтобы принимать правильные решения. Когда мы попадаем в новости по такому поводу, это совершенно нас не радует», — цитирует Маккели Marca.

Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» в Сербии и завершилась со счётом 2:2.

На третьей добавленной к основному времени игры минуте Криштиану Роналду пробил из пределов штрафной, а защитник сборной Сербии ногой вытащил мяч с ленточки. Португальские игроки сигнализировали арбитру, что мяч пересёк линию ворот, однако он не засчитал гол. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский нападающий бросил капитанскую повязку на поле.

Ранее cестра Роналду возмутилась критике в адрес брата после его незасчитанного гола.