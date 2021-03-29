Сестра Роналду возмутилась критике в адрес брата после его незасчитанного гола

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Эльма Авейру, сестра форварда «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, отреагировала на критику в адрес брата за проявленные эмоции после его незасчитанного гола в конце матча с Сербией в отборе на чемпионат мира 2022 года.
Сестра Роналду возмутилась критике в адрес брата после его незасчитанного гола
  • Reuters

«Криштиану проявил невероятное хладнокровие. Уверена, после того, что они сделали с Португалией и всеми нами, он хотел швырнуть повязку в лицо судьи. Нас всех обокрали. Несмотря на всеобщее отвращение к произошедшему, на телевидении нашлись «эксперты», посмевшие критиковать Криштиану за его поступок. Поразительно!» — написала Авейру в своём Instagram.

Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» в Сербии и завершилась со счётом 2:2.

На третьей добавленной к основному времени игры минуте Роналду пробил из пределов штрафной, а защитник сборной Сербии ногой вытащил мяч с ленточки. Португальские игроки сигнализировали арбитру, что мяч пересёк линию ворот, однако он не засчитал гол. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский нападающий бросил капитанскую повязку на поле.

Ранее экс-защитник сборной Португалии Фернанду Мейра выразил мнение, что реакция Роналду на незасчитанный гол неприемлема для капитана.

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