Мейра считает, что реакция Роналду на незасчитанный гол неприемлема для капитана

Бывший игрок «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра подверг критике реакцию Криштиану Роналду на незасчитанный мяч после матча с Сербией в отборе на чемпионат мира 2022 года.

«Это чистый гол, но Роналду не может швырять капитанскую повязку сборной Португалии на землю. Реакция Криштиану естественна, но неприемлема для капитана сборной. Нельзя бросать капитанскую повязку на землю и уходить в раздевалку, пока идёт игра», — цитирует Мейру ESPN.

По его словам, он понимает его разочарование и согласен с ним, но форвард должен подавать пример своим поведением.

Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» в Сербии и завершилась со счётом 2:2.

На третьей добавленной к основному времени игры минуте Роналду пробил из пределов штрафной, защитник сборной Сербии ногой вытащил мяч с ленточки. Португальские игроки сигнализировали арбитру, что мяч пересёк линию ворот, однако он не засчитал гол. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский нападающий бросил капитанскую повязку на поле.

Ранее Роналду выступил с заявлением после незасчитанного гола в матче с Сербией.