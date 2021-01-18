«Вначале он спросит у матери»: Мендес о возвращении Хабиба, талантливости братьев Нурмагомедовых и нападках Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру только c разрешения мамы. Об этом в интервью RT заявил тренер Хавьер Мендес. По его словам, желания самого непобеждённого чемпиона вернуться будет мало. Специалист также объяснил, почему Усман Нурмагомедов — самый одарённый и талантливый боец, которого он когда-либо видел, а Умар Нурмагомедов добьётся победы над Сергеем Морозовым на ближайшем турнире UFC. Американец также признался, что не испытывает ненависти к Конору Макгрегору.

— Добро пожаловать на «Бойцовский остров». Что вас сюда привело?

— Я тренирую двоюродного брата Хабиба — Умара Нурмагомедова. 20 января на острове Яс он должен провести бой, поэтому я здесь.

— Зрители ждут, что Умар будет драться не хуже Хабиба. Расскажите, насколько он отличается от двоюродного брата по стилю боя?

— Умар — потрясающий боец. Думаю, если всё сложится, как надо, после пяти-шести поединков он станет чемпионом. Но на Хабиба он совсем не похож. У него совершенно другая техника. Он больше ориентирован на использование ударных приёмов. Но вообще он может всё — сочетать любые приёмы и техники.

— Мы просматриваем ролики ваших бесед с Умаром, которые вы публикуете в соцсетях. Он подтягивает английский?

— Да. Но воспринимать английскую речь ему всё ещё сложно. Недавно я ему сказал: «Завтра в семь утра на тренировку». Он: «Да-да, в семь, хорошо». Утром стучу к нему в дверь... Он ещё спит. В итоге тренироваться мы начали на час позже. Я про себя думаю: «Ну ладно». Мне всё время нужно держать в уме, что их ответ «да» на самом деле может не означать «да».

— Наверное, иногда надо какие-то указания записывать...

— Возможно. Не знаю, может, так и надо делать. Или же мне стоит продолжать учить русский. Мне он даётся непросто. Я постоянно прошу ребят: «Научите меня». А они всё равно говорят со мной на английском, так что не знаю...

— Вы как раз предвосхитили мой следующий вопрос. Планируете ли вы выучить русский? Быть может, нанять репетитора?

— Да, планирую, мне это необходимо. Сейчас я пользуюсь Google-переводчиком. Но вообще есть репетиторы и специальные приложения. Этим можно заняться. Мне придётся, поскольку я массу времени провожу в русскоговорящей среде. Быть может, ребята надо мной подтрунивают, а я и не догадываюсь. Вообще, вряд ли, ведь они очень уважают старших. Не думаю, что они стали бы надо мной подшучивать. Но всё равно хотелось бы понимать, о чём они говорят.

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— Какого мнения вы о сопернике Умара — Сергее Морозове? Изучали ли вы его бойцовский стиль и чего ждёте от этого поединка?

— Я видел, как он сражается. Он очень хорош и быстр. Учитывая то, как Сергей двигается, можно сказать, что он достаточно опасный соперник, поэтому нам стоит проявить осторожность. Но я искренне считаю, что Умар одержит блестящую победу. На данном этапе он находится на более высоком уровне, чем Морозов.

— Кто будет в углу Умара во время боя?

— Я, его брат Усман и Хабиб. Мы втроём будем в его углу.

— Расскажите немного об Усмане. Скоро должен состояться его дебют на большой сцене — в промоушене Bellator, при этом известно о нём не так уж много...

— Он самый одарённый и талантливый боец, которого я когда-либо тренировал и встречал. Усман может всё. Конечно, ему необходимы практика, опыт и психологическая закалка. Посмотрим, что случится, когда он обретёт все эти столь необходимые качества. Хотя, повторюсь, он уже сейчас весьма силён.

— А в чём это выражается? Почему вы говорите, что Усман — лучший?

— Он очень быстро учится. Кроме того, для него не представляют проблемы ни левосторонняя, ни правосторонняя стойка. Усман просто невероятен, я от него в восторге. Для меня это всё равно что возиться с самой дорогой машиной в мире. Её просто нужно немного отрегулировать здесь и там, и в вашем распоряжении окажется самая быстрая тачка на планете. Но важно не ошибиться, иначе она может взорваться.

— Хабиб когда-нибудь реагировал на ваши интервью, в которых вы говорите, что Умар и Усман лучше его?

— Я никогда не говорил, что они лучше. Не думаю, что кто-то лучше его. Когда я называю кого-то чрезвычайно талантливым, это не значит «лучше», это значит только то, что у него талант.

Хабиб — лучше всех, кого я видел. И может быть, лучше всех вообще. Иметь превосходные способности — это ещё не быть лучше всех, это всего лишь быть в состоянии всё это сделать. Это не значит, что этот боец — лучший. Нет-нет, я считаю, что Хабиб — лучше всех.

— Он лучший на данный момент, но, учитывая их таланты, они ещё могут его превзойти, это так?

— Посмотрим! Чемпионами они станут. Но превзойдут ли они Хабиба? Посмотрим. Я этого говорить не могу.

Хабиб невероятен. Я могу сказать, что у них лучше, чем у него, получаются удары ногами и, может быть, что они лучше боксируют. Не знаю, смогут ли они превзойти его в партере и сравниться с ним психологически. Думаю, по психологической силе ближе всего Умар, он очень силён.

— Глава UFC Дана Уайт после встречи с Хабибом заявил, что тот задумается о возвращении, только если кто-то из бойцов-легковесов его впечатлит. Вы согласны с ним?

— Согласен, но нужно помнить и ещё об одном: на это ему нужно разрешение матери. Нужно, чтобы она одобрила, в противном случае Хабиб не станет ей перечить. Он говорил: «Я дал маме обещание». Так что теперь, насколько я понимаю, нужно, чтобы она дала ему такое разрешение. Учитывая его замечательный характер, если он и решит вернуться, увидев достойного соперника, вначале он спросит у матери.

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— Вы виделись с Хабибом после его встречи с Даной?

— Он сидел на карантине. Так что мы с ним виделись только через балкон. Нормальной встречи ещё не было, но мы поприветствовали друг друга.

— Как считаете, его и Конора разместят в одной гостинице? Или, наоборот, постараются не допустить их встречи?

— Думаю, постараются сделать так, чтобы они не пересекались. Думаю, логично было бы избежать этой встречи.

— Наверное, если Конор прилетит сюда сейчас, ему нужно будет пройти карантин, а к моменту его выхода Хабиб уже покинет Абу-Даби. План, наверное, таков.

— Да.

— То есть вы по-прежнему считаете правильным избегать таких встреч?

— Я на 100% в этом уверен. Меня никогда не спрашивают, что я думаю о Коноре как о личности, меня спрашивают, как я отношусь к нему как бойцу. Боец он превосходный, один из лучших, каких я только видел. Но как человек он мне несимпатичен. Не нравится, как он себя ведёт. Не нравится, когда он что-то заявляет о стране, религии, семье. Таким методам в единоборствах не место.

Да, трэш-ток может присутствовать, могут быть какие угодно заявления о нём лично, но все вот эти темы оставь в стороне. Конор же позволяет себе нападки на всё это. Простить такое трудно, потому что здесь уже вопрос не профессиональный — речь идёт о семье, вере и родине, такое переварить трудно. Вот почему он мне не нравится. Тут не какая-то ненависть, он просто мне несимпатичен.

— Вам приятнее работать с такими людьми, как Хабиб, Умар и Усман из-за совершенно другого культурного фона?

— Да, они многому меня научили. Научили быть с людьми более открытым, проявлять больше тепла и любви. Так-то у меня характер хороший. Но теперь я изо всех сил стараюсь быть приятным с другими. Быть хорошим человеком мне нетрудно, я по натуре добряк, но теперь я больше, чем обычно, общаюсь с людьми. Раньше я смущался, был более замкнутым. Но Нурмагомедовы сделали меня общительнее.