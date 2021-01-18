Боксёр Проводников принял вызов бойца Багаутинова

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Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников принял вызов от экс-бойца UFC Али Багаутинова.
Боксёр Проводников принял вызов бойца Багаутинова
  • РИА Новости

Мастер смешанных единоборств предложил боксёру провести поединок. По словам Проводникова, он ждёт от Багаутинова подробностей условий боя. По правилам какого из видов спорта он состоится, пока неизвестно.

«Вчера узнал, что мне бросил вызов боец смешанных единоборств Али Багаутинов. Я готов провести с ним бой. Принимаю его вызов», — приводит слова Проводникова ТАСС.

После завершения карьеры он занимает позицию депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее сообщалось, что один из первых бойцов UFC Пол Вэрлэнс скончался после месяца борьбы с COVID-19.

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