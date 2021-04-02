Определились участники чемпионата России — 2021 по ММА

Союз смешанных единоборств (ММА) России определил участников чемпионата России — 2021, который пройдёт в Кемерове.

Как сообщает пресс-служба Союза ММА России, право оспаривать звание чемпиона страны получили победители чемпионатов федеральных округов 2021 года. Ими стали:

весовая категория до 52,2 кг: Рабазан Ильясов (Санкт-Петербург), Иван Веретенников (СЗФО), Елисей Винаков (Москва), Амид Джавадов (УРФО), Дмитрий Панков (ЮФО), Андрей Хертек (СФО), Андрей Цай (ДВФО), Хизар Какаев (СКФО), Максим Колосов (ЦФО) и Шамиль Магомедгаджиев (ПФО);

весовая категория до 56,7 кг: Рамазан Гаирбеков (Санкт-Петербург), Магомед Дахшукаев (СЗФО), Ильяс Магомедов (Москва), Рамазан Гаджиев (УРФО), Григорий Мишин (ЮФО), Женишбек уулу Бектур (СФО), Динар Саниев (ДВФО), Ибрагим Картоев (СКФО), Денис Байков (ЦФО) и Альмир Тимганов (ПФО);

весовая категория до 61,2 кг: Марат Самедов (Санкт-Петербург), Шамиль Исмаилов (СЗФО), Магомед Магомедов (Москва), Эльдар Латипов (УРФО), Асеф Чапуров (ЮФО), Анушервон Тухтаев (СФО), Камил Газиявдибиров (ДВФО), Айнуддин Асадулаев (СКФО), Хазрат Шарипов (ЦФО) и Сергей Ширкунов (ПФО);

весовая категория до 65,8 кг: Шайдихан Хамамедов (Санкт-Петербург), Аскерхан Магомедов (Москва), Али Касумов (УРФО), Салман Рамазанов (ЮФО), Станислав Набоян (СФО), Гасан Хамдулаев (ДВФО), Артур Сохов (СКФО), Владимир Морозов (ЦФО) и Магомед Гаджимурадов (ПФО);

весовая категория до 70,3 кг: Гаирбек Далгатов (Санкт-Петербург), Курбан Зайнуков (СЗФО), Муслим Гульбамаитов (Москва), Шамиль Абдуллаев (УРФО), Али Гаджиев (ЮФО), Валерий Гусаров (СФО), Иса Рамазанов (ДВФО), Усман Абасов (СКФО), Шамиль Ташагаджиев (ЦФО) и Магомед Муртазалиев (ПФО);

весовая категория до 77,1 кг: Даниял Муртазалиев (Санкт-Петербург), Магомедхабиб Рамазанов (Москва), Муса Рамазанов (УРФО), Сагидгусен Кадимагомедов (ЮФО), Василий Чернявский (СФО), Касим Абдулвагабов (ДВФО), Абдула Алиев (СКФО), Асламхан Сапарбегов (ЦФО) и Тамирлан Саралапов (ПФО);

весовая категория до 83,9 кг: Махмуд Махмудов (Санкт-Петербург), Шамиль Гаджимагомедов (Москва), Фахрудин Шихкеримов (УРФО), Денис Зейнединов (ЮФО), Андрей Пуляев (СФО), Антон Андреев (ДВФО), Руслан Ибрагимов (СКФО), Гажди Расулов (ЦФО) и Камиль Каймаразов (ПФО);

весовая категория до 93 кг: Али Алиев (Санкт-Петербург), Муртазали Исаков (Москва), Садам Одинаев (УРФО), Магомед Гасанов (ЮФО), Сергей Борисов (СФО), Антон Трошев (ДВФО), Руслан Шидаков (СКФО), Джамал Меджидов (ЦФО) и Гаджимурад Багаудинов (ПФО);

весовая категория до 120 кг: Гамзат Сиражудинов (УРФО), Степан Короленко (ЮФО), Сергей Шумаев (СФО), Леонид Пестун (ДВФО), Хетаг Сабеев (СКФО) и Магомед Магомедгаджиев (ПФО);

весовая категория свыше 120 кг: Заурбек Магомедов (Санкт-Петербург), Ислам Каримов (Москва), Аслан Хазботов (УРФО), Дмитрий Бабаев (ЮФО), Шамиль Меджидов (ДВФО), Мурад Джамалдинов (СКФО), Максим Котельников (ЦФО) и Алексей Букарев (ПФО).

Помимо них, к участию в национальном чемпионате будут допущены призёры чемпионатов мира и Европы 2019 года, золотые и серебряные медалисты чемпионата России — 2019, призёры первенств мира и Европы среди юниоров 2019 года, а также победители Кубка России — 2019.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко посетил чемпионат Приволжского федерального округа по ММА.