Фёдор Емельяненко посетил чемпионат Приволжского федерального округа по ММА

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Председатель Наблюдательного совета Союза ММА России, легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко посетил чемпионат Приволжского федерального округа по ММА.
Фёдор Емельяненко посетил чемпионат Приволжского федерального округа по ММА
  • © пресс-служба союза ММА

«Несмотря на трудный прошлый год, приятно, что в соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов. Интерес к нашему спорту не становится меньше», — цитирует Фёдора Емельяненко пресс-служба Союза ММА России.

Чемпионат Приволжского федерального округа по ММА проходил в казанском дворце единоборств «Ак Барс». Путёвки на чемпионат России по ММА завоевали:

— Шамиль Магомедгаджиев (до 52,2 кг);
— Альмир Тимганов (56,7 кг);
— Магомед Гаджимурадов (65,8 кг);
— Магомед Муртазалиев (70,3 кг);
— Тамирлан Саралапов (77,1 кг); 
— Камиль Каймаразов (83,9 кг);
— Гаджимурад Багаудинов (90 кг);
— Магомед Магомедгаджиев (120,2 кг);
— Алексей Букарев (свыше 120 кг).

Чемпионат России по ММА пройдёт с 27 по 31 мая в Кемерове.

Ранее экс-чемпион UFC Джуниор дос Сантос выразил желание провести бой с Фёдором Емельяненко.

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