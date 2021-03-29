Фёдор Емельяненко посетил чемпионат Приволжского федерального округа по ММА
- © пресс-служба союза ММА
«Несмотря на трудный прошлый год, приятно, что в соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов. Интерес к нашему спорту не становится меньше», — цитирует Фёдора Емельяненко пресс-служба Союза ММА России.
Чемпионат Приволжского федерального округа по ММА проходил в казанском дворце единоборств «Ак Барс». Путёвки на чемпионат России по ММА завоевали:
— Шамиль Магомедгаджиев (до 52,2 кг);
— Альмир Тимганов (56,7 кг);
— Магомед Гаджимурадов (65,8 кг);
— Магомед Муртазалиев (70,3 кг);
— Тамирлан Саралапов (77,1 кг);
— Камиль Каймаразов (83,9 кг);
— Гаджимурад Багаудинов (90 кг);
— Магомед Магомедгаджиев (120,2 кг);
— Алексей Букарев (свыше 120 кг).
Чемпионат России по ММА пройдёт с 27 по 31 мая в Кемерове.
Ранее экс-чемпион UFC Джуниор дос Сантос выразил желание провести бой с Фёдором Емельяненко.