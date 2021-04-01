Первая защита Немкова, дебют брата Нурмагомедова и возвращение Кунченко: главные события апреля в ММА с участием россиян

Вадим Немков проведёт первую защиту титула Bellator в полутяжёлом весе, а Усман Нурмагомедов дебютирует под эгидой американского промоушена. Экс-боец UFC Алексей Кунченко сразится с бывшим оппонентом Хабиба Нурмагомедова в PFL, а Азамат Керефов постарается отстоять пояс ACA в наилегчайшем весе. В свою очередь, Тимофей Настюхин и Виталий Бигдаш предпримут попытку стать чемпионами ONE FC в полусреднем и полутяжёлом весе соответственно.

UFC Vegas 23

Дата и место проведения: 10 апреля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Алиасхаб Хизриев — Кайл Даукас.

В апреле турниры Абсолютного бойцовского чемпионата не могут похвастаться большим числом участников из России. Серьёзного внимания заслуживает разве что выступление Алиасхаба Хизриева, который предпримет вторую попытку дебютировать в крупнейшем ММА-промоушене планеты. Бывший чемпион Fight Nights Global в полусреднем весе уже успел попробовать себя в более престижной категории и готов побороться за 14-ю подряд победу в карьере.

Противостоять россиянину будет ещё один боец, обративший на себя внимание на шоу Dana White’s Contender Series. Правда, если досрочная победа Хизриева над Энрике Шигемото за 50 секунд настолько впечатлила главу UFC, что тот с ходу предложил россиянину контракт с организацией, то путь Даукаса оказался более тернистым.

Американцу пришлось вернуться в региональный промоушен Cage Fury и дважды победить там, прежде чем попасть в UFC. Там дела у него также сложились не лучшим образом — из двух поединков он выиграл всего один, уступив пусть и крепкому, но не звёздному Брэндону Аллену. Не очень верят в Кайла и сейчас. Алиасхаб опасен как в стойке, так и в партере, а семь из последних десяти битв он завершил в первом раунде. Поэтому букмекеры считают его фаворитом в грядущей дуэли.

Bellator 255

Дата и место проведения: 2 апреля, Анкасвиль, США.

Значимые бои: Усман Нурмагомедов — Майк Хэмел, Магомед Магомедов — Си Джей Хэмилтон, Халид Муртазалиев — Фабио Агуйар, Мухамед Берхамов — Херман Террадо.

Предельно насыщенными для российских болельщиков станут апрельские турниры Bellator. В настоящее время американский промоушен активно осваивает новый рынок, вследствие чего ростер пополнил целый ряд отечественных спортсменов. Солидная их часть получит шанс продемонстрировать свои таланты уже в ближайшие выходные — на 255-м шоу организации. Основное внимание будет приковано к двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова — Усману, а также бывшему чемпиону ACB (после объединения с WFCA — ACA) Магомеду Магомедову.

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Что касается родственника экс-чемпиона UFC, то руководство Bellator не стало сразу «бросать его под танки», а поставило в схватку с весьма посильным противником. Как и Нурмагомедов, Майк Хэмел имеет в активе 11 профессиональных боёв. Но если россиянин выиграл каждый из них, то американец уступил в четырёх. При этом три поражения он потерпел ещё до прихода в крупный промоушен, а в нём пока и вовсе не одержал ни одной победы. И пока нет никаких предпосылок, что он улучшит свою статистику в ближайшем будущем. Усман не только обладает идеальным рекордом, но и крайне редко доводит дело до решения судей. Пять последних боёв он завершил досрочно.

В отличие от него Магомед уже успел успешно начать карьеру в Bellator и заслужил право экзаменовать дебютантов. Противостоять ему будет Си Джей Хэмилтон, продолжающий поиск подходящей весовой категории. Он начинал в легчайшем дивизионе, потом опустился ниже, но неудачи заставили его вновь прибавить в массе. В последнее время американец набрал неплохую форму и победил два раза подряд, но это не позволяет считать его достойным конкурентом для Магомедова, ранее уступавшего лишь Петру Яну. Он справедливо считается одним из лучших борцов категории и наверняка подтвердит этот статус.

Не менее любопытными станут поединки с участием двух других россиян. Оба возвращаются после длительного простоя: Халид Муртазалиев не дрался с сентября 2018 года, а Мухамед Берхамов — с августа 2019-го. При этом противостоять им будут не самые слабые оппоненты. Фабио Агуйар имеет беспроигрышную серию из девяти боёв, а его первым соперником в Bellator должен был стать Анатолий Токов, что говорит об уровне доверия со стороны матчмейкеров. На его фоне Херман Террадо смотрится поскромнее, но и ему есть чем похвастаться, взять хотя бы опыт выступлений в PFL, а также 93,3% досрочных побед.

Bellator 257

Дата и место проведения: 16 апреля, Анкасвиль (США).

Значимые бои: Вадим Немков — Фил Дэвис (титул в полутяжёлом весе).

Главный поединок месяца с участием россиян пройдёт в середине апреля, когда действующий обладатель пояса в полутяжёлом весе Вадим Немков сойдётся с первым претендентом Филом Дэвисом. Причём триумфатор не только получит трофей, но и выйдет в полуфинал Гран-при и приблизится к завоеванию денежного приза в $1 млн.

Ранее Немков уже бился с Дэвисом. Первая схватка состоялась в ноябре 2018-го на турнире в Тель-Авиве, а россиянин взял верх раздельным решением судей. Причём шоу показывалось в записи, поэтому болельщики узнали о его результатах ещё до окончания трансляции. Вадим не только увереннее смотрелся в стойке, но и как минимум на равных соперничал с борцом первого дивизиона NCAA в его стихии.

Что касается статуса фаворита, то им можно назвать Немкова. Дело не только в превосходном состоянии самого чемпиона, что подтверждает его безоговорочная победа над Райаном Бейдером. В сентябре Дэвису исполнится 37 лет, а в таком возрасте даже полутяжеловесам становится сложно поддерживать прежнюю форму. С учётом того, что главные надежды Фила связаны с борьбой (а именно она отнимает больше всего сил), ему может быть очень нелегко.

PFL 2021 #1

Дата и место проведения: 23 апреля, Атлантик-Сити (США).

Значимые бои: Мовлид Хайбулаев — Джейсон Соарес, Ахмет Алиев — Михаил Одинцов.

В апреле возобновляются турниры ещё одного крупного американского промоушена — Professional Fighters League. На фоне остальных он выделяется за счёт системы проведения соревнований, напоминающей первенства по хоккею и баскетболу. Сначала бойцы принимают участие в регулярном сезоне, получая очки за победу и ничью, а также дополнительные баллы за нокауты и сдачи. На основании этого формируется турнирная таблица, а лучшие спортсмены получают право выступить в плей-офф и побороться за титул и денежный приз в $1 млн.

В 2021 году в чемпионате PFL значатся шесть весовых категорий, в каждой из которых за выход в плей-офф будут бороться по десять спортсменов. Россию представят семеро бойцов, причём двое из них будут биться уже на первом шоу. И для Мовлида Хайбулаева, и для Ахмета Алиева это не станет дебютом в лиге. Двумя годами ранее оба пробились в плей-офф, но не смогли пройти дальше второго раунда.

Особенно обидно должно быть Хайбулаеву. В четвертьфинале он уступил Дэниелу Пинеде, впоследствии сдавшему положительный допинг-тест. Американец был дисквалифицирован, а битва признана несостоявшейся, но это стало небольшим утешением для Мовлида. Теперь ему придётся заново прокладывать дорогу в плей-офф, а помешать ему попытается непобеждённый Джейсон Соарес. Экс-чемпион Titan FC не только имеет идеальный рекорд из 14 поединков, но также славится своими умениями в партере. Американец является чемпионом мира по грэпплингу, участвовал в сезоне The Ultimate Fighter в качестве тренера и был спарринг-партнёром экс-чемпиона UFC Доминика Круза.

Алиеву повезло немного больше. Большую частью карьеры его оппонент провёл в родной Белоруссии и на Украине, лишь в последний год попробовав себя в RCC. На стороне Алиева огромный опыт выступлений в крупных организациях и статус действующего полуфиналиста первенства. Причём в плей-офф его остановил лишь действующий чемпион в лёгком весе — Натан Шулте.

PFL 2021 #2

Дата и место проведения: 29 апреля, Атлантик-Сити (США).

Значимые бои: Магомед Магомедкеримов —Жоао Зеферино, Алексей Кунченко — Глейсон Тибау, Николай Алексахин — Садибу Си.

Позднее в борьбу вступят трое других представителей России, причём все — в рамках полусреднего дивизиона. Самой статусной считается битва с участием Магомеда Магомедкеримова, которому доверили закрывать предварительный кард. Два года назад россиянин без поражений прошёл регулярный сезон и уверенно пробился в полуфинал, но был вынужден отказаться от продолжения борьбы из-за травмы. Прервать его серию из 11 побед постарается Жоао Зеферино. Бразилец также участвовал в первенстве, но не смог завоевать путёвку в плей-офф.

Любопытным видится и противостояние других полусредневесов. Алексей Кунченко постарается реабилитироваться за неудачный отрезок в UFC и прервать серию из двух поражений. Помешать ему попытается Глейсон Тибау. В своё время он считался видным представителем лёгкого веса и побеждал будущего чемпиона Рафаэля Дос Аньоса, но сейчас многие помнят его исключительно благодаря неоднозначному поражению от Хабиба Нурмагомедова. Россиянин взял верх единогласным решением судей, которое раскритиковали не только болельщики, но и комментатор Джо Роган.

Однако впоследствии Тибау растерял свою мощь и уже давно не является таким грозным бойцом. Из последних 14 битв в его пользу завершились лишь восемь. Против бразильца говорит и практически полное отсутствия опыта выступлений в полусреднем весе. Ранее он лишь дважды бился в этой категории, а последний раз — в 2006 году. Тогда его во втором раунде нокаутировал Ник Диас.

На бумаге больше всех со жребием повезло Алексахину. За последние два с половиной года Си пять раз заходил в клетку, но лишь однажды покинул её триумфатором (два поражения, две ничьи). Россиянин же не проигрывал с декабря 2016-го и настроен продлить успешную серию.

ACA 121

Дата и место проведения: 9 апреля, Минск (Белоруссия).

Азамат Керефов — Расул Албасханов (титул в наилегчайшем весе), Магомедрасул Гасанов — Никола Дипчиков (временный титул в среднем весе).

Как и в конце марта, российский промоушен порадует сразу двумя титульными схватками. Но если Гасанов и Дипчиков поборются за временный пояс и право сразиться с продолжающим восстанавливаться от травмы Саламу Абдурахмановым, то Керефов и Албасханов оспорят звание сильнейшего бойца наилегчайшего дивизиона. Фаворитом справедливо считается Азамат. В случае успеха он одержит 15-ю подряд победу в карьере и укрепится в статусе одного из сильнейших в категории до 56,7 кг среди соотечественников.

ONE on TNT 2

Дата и место проведения: 14 апреля, Калланг (Сингапур).

Тимофей Настюхин — Кристиан Ли (титул в полусреднем весе).

В сингапурской организации в апреле пройдут два титульных боя с участием россиян. В первом из них Тимофей Настюхин постарается доказать, что его сенсационный успех в дуэли с Эдди Альваресом не был случайностью. Сделать это будет непросто. Кристиан Ли не только давно не уступал, но завершил нокаутом четыре из пяти последних сражений. Причём среди поверженных оказался Сайгид Гусейн Арсланалиев, в 2018-м отправивший Настюхина на настил.

ONE on TNT 4

Дата и место проведения: 28 апреля, Калланг (Сингапур).

Виталий Бигдаш — Аунг Ла Нсанг (титул в полутяжёлом весе).

Две недели спустя завершится яркая трилогия между бойцами из России и Мьянмы. В 2017 году соперники дважды бились за титул в среднем весе и тогда каждый записал на свой счёт по победе. Сначала Бигдаш успешно провёл первую и единственную защиту, а затем уступил Нсангу. Причём оба раза исход дуэли решали судьи. Третья серия их противостояния пройдёт в дивизионе до 102,1 кг, а успех может сделать Виталия первым в истории отечественным чемпионом ONE FC в двух категориях.