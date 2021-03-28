Смена чемпиона и успешное возвращение: Нганну нокаутировал Миочича, а брат Нурмагомедова провёл первый бой за 16 месяцев

В ночь на 28 марта в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 260. В главном поединке вечера Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича и завоевал титул чемпиона в тяжёлом весе. При этом в предварительном карде Абубакар Нурмагомедов провёл первый бой за 16 месяцев и взял верх над Джарэдом Гуденом. Также шоу запомнилось досрочной победой Шона О’Мэлли, четвёртым подряд поражением бывшего обладателя титула в полусреднем весе Тайрона Вудли и выступлением Алонзо Менфилда, выигравшего с помощью редкого удушающего приёма.

UFC 260 заслуживал внимания любителей смешанных единоборств сразу по нескольким причинам. Безусловно, особняком стоял бой-реванш с участием чемпиона в тяжёлом весе Стипе Миочича и одного из самых устрашающих нокаутёров в истории ММА — Фрэнсиса Нганну. Также особый интерес вызывали поединки с участием яркого представителя легчайшей категории Шона О’Мэлли и экс-чемпиона в полусредней Тайрона Вудли. При этом российские фанаты наверняка ждали возвращения Абубакара Нурмагомедова, в последний раз заходившего в октагон 16 месяцев назад.

Первый (и до сегодняшнего дня единственный) поединок двоюродного брата Хабиба в UFC состоялся в ноябре 2019-го. Нурмагомедов считался явным фаворитом в дуэли с малоизвестным немцем Давидом Завадой, но сенсационно уступил удушающим приёмом в первом раунде. Абубакар неоднократно собирался закрыть поражение, но этому мешали проблемы со здоровьем. Частичный разрыв связок и гигрома заставили его согласиться на операцию на левой кисти, а затем в дело вмешался коронавирус. Как признался сам боец, он тяжело перенёс болезнь, а восстановление заняло шесть-семь месяцев.

Активные слухи о его возвращении в клетку начали появляться лишь в конце 2020 года. Предполагалось, что Абубакар сможет выступить на одном турнире с Хабибом в октябре, впоследствии говорилось о встрече с неназванным бразильцем в феврале, но в обоих случаях слухи не подтвердились. В итоге схватка с участием россиянина была запланирована на конец марта, а оппонентом стал бывший претендент на временный пояс Titan FC Джарэд Гуден. Он провёл на тот момент 22 боя, выиграв 17 из них. При этом под эгидой крупнейшего промоушена мира состоялся лишь последний. Дебют получился неудачным: американец проиграл Алану Джубану единогласным решением.

В отличие от брата, Абубакар не стал с ходу пытаться перевести соперника в партер и первые два раунда разменивался с ним в стойке. В дебюте Гуден смотрелся довольно впечатляюще: низко держал руки, но при этом неплохо двигался и неоднократно попадал джебами. Но со временем прессинг Нурмагомедова начал давать плоды. Уже в середине пятиминутки он воспользовался самоуверенностью Джарэда и чуть было не отправил того на настил серией ударов.

В перерыве Хабиб и главный тренер American Kickboxing Academy Хавьер Мендес призывали Абубакара расслабиться и спокойно работать в клетке. Боец последовал советам наставников и продолжил контролировать ход битвы. Гуден заметно уступал и неоднократно находился на грани поражения. Нурмагомедов заметно превосходил его в ударной технике, временами буквально гоняя по клетке.

Удостоверившись в том, что в стойке американец не может составить ему конкуренцию, россиянин решил проверить собственные навыки в борьбе и грэпплинге. Учитывая его поражение сдачей от Завады, а также коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу Гудена, это было весьма рискованно. Тем не менее Абубакар не только легко затащил соперника на настил, но и без проблем удерживал там до конца раунда. После этого у судей не осталось вопросов относительно триумфатора. Нурмагомедов оказался сильнее в каждом из отрезков и одержал первую победу в UFC.

Также предварительный кард запомнился двумя досрочными успехами. Марк-Андре Барио и Абу Азайтар устроили бескомпромиссную дуэль в клетке, успеха в которой добился представитель Канады. По ходу заключительного, третьего раунда он совершил несколько мощнейших попаданий, после чего у немца вылетела капа. Вместо того чтобы защищаться, тот попытался вернуть её на место, но пропустил ещё несколько раз. На протяжении пары минут североамериканец добивал визави, а за четыре секунды до гонга заставил рефери вмешаться.

В отличие от него, Алонзо Менфилду потребовалась всего 1 минута и 11 секунд, чтобы сломить сопротивление Фабио Черанта и прервать серию из двух неудач подряд. Он с ходу перевёл противника в партер, где исполнил крайне редкий приём — удушение Вон Флу. Оказавшись в полугарде, американец надавил плечом на шею соотечественнику и заставил того сдаться.

Примечательно, что данный приём стал популярен благодаря не его изобретателю Джейсону Вон Флу, а другому бойцу полутяжёлого веса UFC. Овинс Сен-Прю впервые выиграл бой с его помощью в 2014 году, а впоследствии ещё трижды заставлял сдаваться оппонентов. Стоит отметить, что именно он нанёс Менфилду его последнее поражение в карьере на данный момент. Правда, тогда исход противостояния решил сокрушительный левый хук.

В начале основного карда победы одержали Джейми Малларки и Миранда Маверик. И если американке пришлось провести в клетке все 15 минут, то австралийцу хватило 46 секунд. Кама Ворси не смог навязать борьбу визави и проиграл второй подряд поединок в UFC. После этого болельщиков ждал крайне интересный бой в рамках легчайшего веса, в котором встречались Шон О’Мэлли и Томас Алмейда. Некоторое время назад американец считался восходящей звездой дивизиона и одним из самых талантливых бойцов в мире, но поражение от Марлона Веры заставило многих пересмотреть отношение к нему. Травма ноги вывела уроженца Хелены из строя более чем на полгода, а его перспективы уже не казались такими безоблачными.

Поначалу могло сложиться впечатление, что О’Мэлли действует чересчур осторожно. Он хоть и работал первым номером, но явно был не до конца уверен в себе и пытался максимально обезопаситься от возможных лоу-киков. Но уже к середине раунда Шон стал смотреться заметно увереннее, подтверждением чему стала эффектная «вертушка» по корпусу. Американец отлично пользовался колоссальным преимуществом в росте (10 см) и уверенно работал с дистанции, при этом был гораздо быстрее соперника. Зачастую он просто игрался с ним, эффектно уворачиваясь от ударов бразильца и мгновенно атакуя.

В итоге битва продлилась почти три раунда, хотя О’Мэлли мог завершить её уже в первом. После левого хай-кика Алмейда оказался в состоянии грогги, а левый свинг отправил его на канвас. Шон в излюбленной манере решил сыграть на публику и демонстративно не стал добивать оппонента, за что и поплатился. Судья не остановил схватку, а Томас воспользовался этим и сумел подняться. Это стоило американцу более чем десяти лишних минут в октагоне, но в конце концов он всё же оформил восьмой нокаут в карьере, бросившись на упавшего на спину бразильца и закрепив успех.

Другой звёздный боец промоушена не смог добиться успеха на юбилейном турнире. Тайрон Вудли потерпел сокрушительное поражение от Висенте Люке, которое стало для него четвёртым подряд. Поначалу бывший чемпион в полусреднем весе смотрелся очень неплохо и даже владел преимуществом, но пропущенный правый хук перевернул всё с ног на голову. Следующие 30 секунд американец находился в стоячем нокдауне и с огромным трудом держался на ногах, принимая все удары противника. Однако долго продолжаться это не могло. Бразилец отправил визави на землю и провёл удушение Д’Арса.

Что касается титульного боя, то главная интрига состояла в том, насколько его результат будет отличаться от дуэли трёхлетней давности. В январе 2018 года Стипе Миочич не оставил шансов Фрэнсису Нганну и уверенно провёл свою рекордную, третью защиту титула в тяжёлом весе. Американец шесть раз переводил камерунца на настил, а по значимым ударам превзошёл почти в три с половиной раза (70:21).

Однако с того момента прошло много времени, а Нганну добился колоссального прогресса. Впоследствии он провёл пять боёв, в четырёх из которых одержал победу, причём исключительно в первом раунде. Ему потребовалось суммарно 2 минуты 42 секунды, чтобы взять верх над экс-чемпионами UFC Кейном Веласкесом и Джуниором Дос Сантосом, а также звёздами дивизиона Жаирзиньо Розенстрайком и Кёртисом Блэйдсом. Поэтому неудивительно, что в этот раз Фрэнсис считался фаворитом.

Нганну не обманул ожиданий и взял реванш у Миочича. В первом раунде чемпион нанёс почти в четыре раза меньше ударов (8:23), причём большинство из них не представляли никакой опасности для претендента. Камерунец доминировал: занял центр октагона, работал первым номером, а в концовке раунда ещё и успешно заблокировал тейкдаун. Борец первого дивизиона NCAA не только не смог перевести соперника на настил, но и оказался в крайне тяжёлом положении и пропустил серию увесистых ударов по голове.

Второй раунд Миочич начал неплохо: легко передвигался по клетке, мощно попал по корпусу и всем видом демонстрировал, что пропущенные удары не оказали на него серьёзного влияния. Но уже следующее попадание Нганну стало решающим. Миочич влетел спиной в сетку, а спустя несколько секунд пропустил ещё один левый навстречу. Чемпион упал, а рефери объявил об окончании поединка.

Нганну стал 17-м чемпионом UFC в тяжёлом весе и первым обладателем титула промоушена из Камеруна. Кроме того, он одержал десятую победу нокаутом и сравнялся по этому показателю с вышеупомянутыми Дос Сантосом и Веласкесом. Больше только у Деррика Льюиса (12).