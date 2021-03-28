Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире UFC 260

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, победил Джарэда Гудена на турнире UFC 260, который проходит в Лас-Вегасе.

Поединок между Нурмагомедовым и Гуденом продлился все 15 минут, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу (30:27).

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова провёл первый поединок за 16 месяцев и одержал первую победу в UFC. В ноябре 2019-го он уступил Давиду Заваде на шоу в Москве.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэл Кормье рассказал, каким был Хабиб Нурмагомедов, когда только начинал тренироваться в США в зале AKA.