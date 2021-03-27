Кормье рассказал, каким был Нурмагомедов, когда только начинал тренироваться в США

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэл Кормье рассказал, каким был экс-обладатель титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, когда только начинал тренироваться в США в зале AKA.
Кормье рассказал, каким был Нурмагомедов, когда только начинал тренироваться в США
  • РИА Новости

По его словам, в юности Нурмагомедов уже хотел стать чемпионом, так что его завершение карьеры говорит о том, что россиянин максимально удовлетворён этим решением.

«Я помню, когда он только пришёл в АКА, у него был простой телефон и он почти не говорил на английском. И он постоянно включал мне, как Брюс Баффер представляет его на дебюте с UFC, и кричал: «Дагестанский Орёл!» Потому что раньше у него был такой никнейм», — сказал Кормье в эфире UFC Fight Pass.

По его словам, Хабиб включал это каждый день и говорил, как точно станет неоспоримым непобеждённым чемпионом и заработает много денег.

«Мы говорили: «Да ты с ума сошёл!» Но сейчас он всего этого добился, и мы невероятно гордимся им. И сейчас, когда он уходит, я знаю, насколько он уверен в своём решении. Потому что это всё, чего он хотел, — стать чемпионом», — заключил Кормье.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA. После боя с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года, он объявил о завершении карьеры и в марте 2021 года был исключён из всех рейтингов UFC.

Ранее Нурмагомедов назвал Ислама Махачева следующим лучшим легковесом в UFC.

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