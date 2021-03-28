Нурмагомедов получил награду от создателей игры UFC 4

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Дэниел Кормье вручил бывшему обладателю титула в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову специальный медальон, которым награждаются все бойцы, имеющие пятизвёздочный рейтинг в видеоигре UFC 4.

Кормье вручил награду Нурмагомедова в ходе турнира UFC 260. Медальон вручается всем бойцам, имеющим пятизвёздочный рейтинг в видеоигре UFC 4.

На данный момент пятизвёздочный рейтинг в UFC 4 имеют лишь пять бойцов. Помимо Нурмагомедова, в их число входят экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, обладатель титула в среднем весе Исраэль Адесанья, а также чемпионки среди женщин — Аманда Нуньес и Валентина Шевченко.

Ранее сообщалось, что Абубакар Нурмагомедов одержал победу на UFC 260.