Нурмагомедов получил награду от создателей игры UFC 4

Короткая ссылка
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Дэниел Кормье вручил бывшему обладателю титула в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову специальный медальон, которым награждаются все бойцы, имеющие пятизвёздочный рейтинг в видеоигре UFC 4.

Кормье вручил награду Нурмагомедова в ходе турнира UFC 260. Медальон вручается всем бойцам, имеющим пятизвёздочный рейтинг в видеоигре UFC 4.

На данный момент пятизвёздочный рейтинг в UFC 4 имеют лишь пять бойцов. Помимо Нурмагомедова, в их число входят экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, обладатель титула в среднем весе Исраэль Адесанья, а также чемпионки среди женщин — Аманда Нуньес и Валентина Шевченко.

Ранее сообщалось, что Абубакар Нурмагомедов одержал победу на UFC 260.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить