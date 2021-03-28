Хабиб Нурмагомедов поздравил брата Абубакара с первой победой в UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов поздравил своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова с первой победой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Ещё одна крупная победа для нашей команды. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Мы гордимся тобой, брат Абубакар. Мы знаем, что ты можешь добиться большего. Нам повезло с нашим тренером Хавьером Мендесом. Он лучший в мире. Спасибо за все тренеру, мы тебя любим», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Абубакар Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом MMA Джаредом Гуденом на турнире UFC 260. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Ранее сообщалось, что Нганну стал первым чемпионом из Камеруна в истории UFC.